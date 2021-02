Morgan pubblica il quarto brano, rifiutato a Sanremo 2021, intitolato Foto nella mailbox. Ecco l’audio dell’ex frontman dei Bluvertigo.

Il 18 febbraio 2021, Morgan ha pubblicato su Instagram un nuovo brano, intitolato Foto nella mailbox. Questa traccia, come le tre che l’hanno preceduta, è stata scartata dalla direzione artistica di Sanremo 2021. Per questo motivo, l’ex frontman dei Bluvertigo ha deciso di postarla sul proprio profilo social.

Un ulteriore rifiuto da parte della kermesse musicale italiana che, però, non scoraggia l’ex frontman dei Bluvertigo, il quale l’ha subito condivisa con i fan su Instagram.

Il brano fa parte dell’album La musica sentimentale che fu annunciato nel 2016 dal polistrumentista lombardo. Prima di pubblicare l’inedito sul social, Morgan ha annunciato l’arrivo della nuova canzone mediante un altro post in cui ha eseguito una personale versione di Space Oddity di David Bowie.

Gli altri brani scartati da Sanremo 2021

Oltre a Foto nella mailbox, altri tre brani di Marco Castoldi – questo il nome vero del cantautore – sono stati rifiutati dalla direzione artistica di Sanremo: Il senso delle cose, Il cuore in polvere e Pensiero e Veleno.

In aggiunta ai brani scartati per l’edizione sanremese di quest’anno, Morgan ha condiviso con i suoi fan anche altre tracce, come Ano – che lui stesso definisce un brano dal “genere assurdo” e Che succede?. Entrambe le canzoni fanno parte di Mr. Agon e il Sacro Silenzio, nuovo album dell’eclettico artista.