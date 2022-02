Manca sempre meno al ritorno de La Pupa e il Secchione che ha perso la dicitura “e viceversa” ed ha acquistato quella di “show”. Nonostante questo, come è possibile vedere nel nuovo promo, nel cast anche quest’anno ci saranno pupe, pupi, secchioni e secchione. Fra loro spicca un volto noto, Yuri Pennisi, visto nel cast della prima edizione di Love Island Italia.

Al momento non sappiamo se Yuri Pennisi farà parte del cast ufficiale o se è stato usato solo per girare questo promo, ma i volti noti non mancheranno in La Pupa e il Secchione Show. Fra loro dovrebbero esserci il secchione Aristide Malnati e le pupe Paola Caruso, Flavia Vento, Mila Suarez e Maria Laura De Vitis.

L’ex di Paolo Brosio verso La Pupa e il Secchione: ecco il presunto cast #lapupaeilsecchioneshow https://t.co/WNyFdhV9mv — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 16, 2022

La Pupa e il Secchione Show, il nuovo promo con Barbara d’Urso

Come si legge dal comunicato stampa il programma perderà quell’aspetto da reality-registrato e diventerà un vero e proprio show.

“La “Pupa” esordirà con una formula completamente rinnovata: l’edizione 2022, raccontata settimana dopo settimana dalla d’Urso, proverà per la prima volta l’esperimento di unire il clima brillante e ironico del programma con i contenuti più tipici del reality show. Il martedì sera i ragazzi potranno avere contatti con l’esterno lasciando la villa in cui trascorrono la settimana ed entrando nello studio televisivo dove il programma, anche grazie alla presenza di Barbara d’Urso e di una giuria ben calibrata, diventerà un vero e proprio show. E per otto puntate, oltre alle prove divertenti tra pupe e secchioni, saranno raccontate al pubblico le storie e le dinamiche personali maturate nel corso della settimana”.

Ecco il nuovo promo:

Barbara d’Urso annuncia il ritorno de La Pupa e il Secchione: ecco come sarà https://t.co/TrknNzOKLb — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 8, 2022