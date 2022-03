La Pupa e il Secchione Show tornerà con una nuova stagione da martedì 15 marzo e per l’occasione Barbara d’Urso è stata ospite a Verissimo per la classica promozione. Dopo aver svelato come sono nati tutti i suoi tormentoni, la conduttrice ha anticipato che nel cast ci sarà anche il figlio – che non è mai stato riconosciuto – di un famosissimo vip.

Una storia simile a quella personale di Paola Caruso, anche lei nel cast delle pupe de La Pupa e il Secchione Show, che ha ritrovato sua madre biologica proprio grazie a Live Non è la d’Urso. Se la mamma biologica si è fatta viva, il padre no, essendo lui stato un famoso calciatore.

Chi sarà il vip famosissimo che non ha riconosciuto il figlio e che ora questo parteciperà (non ci è dato sapere al momento se sarà un pupo o un secchione), al programma di Barbara d’Urso?

La Pupa e il Secchione, ci sarà anche Soleil Sorge? Parla Barbara d’Urso

Oltre pupe, pupi, secchione e secchioni, nel cast fisso del programma ci saranno anche tre giudici: Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge. Quest’ultima, però, ancora non lo saprebbe.

“Il terzo giudice è un segreto nel senso che non sappiamo ancora se accetterà, se non accetterà, cosa succederà.. Se è Soleil? Non lo so! Non posso dirti niente! Ora è dentro la Casa! Anche se io desiderassi avere Soleil come faccio a dirglielo, sta là. Se esce prima posso dirglielo, se arriva in finale glielo dico la notte alle due. Magari dice di no e mi ritrovo con un punto interrogativo là”.

Il nome di Soleil Sorge era già uscito come certezza qualche settimana fa grazie a Dagospia. La gieffina sarà davvero all’oscuro di tutto?