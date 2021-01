Durante la seconda puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa, l’ingegnere Luca Marini ha parlato della propria sessualità alla sua pupa Miryea (che settimana scorsa faceva coppia col ricciolone Guidi), svelando di essere ancora vergine.

“Il primo bacio è stato casuale, l’ho dato ad una festa in spiaggia ad una ragazza. Ci conoscevamo, ci siamo stati simpatici e me lo ha chiesto lei. Se dopo ho voluto continuare la sua conoscenza? No. Sono ancora all’interno di un mio percorso di crescita ed alla ricerca della mia identità”.

Luca Marini, infatti, sembrerebbe essere al momento disinteressato al sesso e molto più interessato a conoscere se stesso.

“Prima devo capire e comprendermi da solo, davo capire ciò che ho. Non ho nessuna fretta. Non so ancora se ci sia una sessualità che mi porti verso l’uomo o verso la donna, è ancora tutto da decidere. Provare con qualcuno? Non so perché tutte le persone mettono questo come priorità, io non sono fatto così. Voglio essere libero di essere ciò che sono al di fuori di qualsiasi stereotipo di genere. Ho la fortuna di avere la libertà di scegliere e di decidere ciò che sono, senza che qualcuno me lo possa dire”.