La Pupa e il Secchione: ecco chi condurrà la nuova edizione al posto di Barbara d’Urso

L’arrivo di Back To School sembrava aver messo da parte La Pupa e il Secchione, ma a quanto pare Italia 1 avrebbe deciso di investire in entrambi i format.

Nonostante l’ultima edizione condotta da Barbara d’Urso fosse stata etichettata da PierSivlio Berlusconi come “un esperimento riuscito a metà”, La Pupa e il Secchione tornerà in onda per il quarto anno consecutivo dopo le edizioni del 2020, del 2021 e del 2022. La prima condotta da Paolo Ruffini, la seconda da Andrea Pucci e la terza dalla sopracitata Barbara d’Urso.

La quarta – quella del 2023 – vedrebbe alla conduzione Enrico Papi che proprio nel 2006 e poi nel 2010 ha condotto le prime due edizioni del reality. A fare il suo nome è stato DavideMaggio.it che ha scritto:

“La versione de La Pupa e il Secchione targata Barbara D’Urso non aveva convinto il vicepresidente Mediaset al punto da invocare una pausa per il programma. Lo stop sembra però destinato ad avere vita breve. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che il format cult potrebbe tornare in onda con un cambio di conduzione: al timone del reality, infatti, non ci sarà la conduttrice di Pomeriggio Cinque, bensì il volto della prima ora. Ci riferiamo a Enrico Papi, che ha condotto il programma nel 2006 (con Federica Panicucci) e nel 2010 (con Paola Barale)”.

La Pupa e il Secchione, un cantiere per nuovi naufraghi?

Enrico Papi ritorna così a Mediaset dopo l’esperienza a Tv8 nella duplice veste di opinionista a L’Isola dei Famosi e di conduttore de La Pupa e il Secchione. E chissà se anche quest’anno i due format in qualche modo si ‘uniranno’. Nel 2021 è stata la pupa Myrea Stabile a diventare naufraga dopo la vittoria, mentre l’anno successivo l’ha eguagliata Maria Laura De Vitis.

“La curiosità è che sarebbe proprio l’ex papirazzo ad aver caldeggiato il ritorno del reality” – continua DM – “L’uomo avrebbe chiesto La Pupa e il Secchione in cambio del suo prossimo impegno in qualità di opinionista all’Isola dei Famosi (Blogo ha anticipato la sua presenza insieme a Luxuria). E se vi chiedete il motivo di tanto lavorare, è presto detto: il contratto di esclusiva (da “scaricare”) che lo lega a Mediaset”.