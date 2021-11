Federica Panicucci in prima serata con Paola Caruso ed altre pupe famose? Il rumor potrebbe presto diventare realtà. Al momento nulla è ufficiale ma pare proprio che Mediaset stia lavorando in gran segreto alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, ipotizzando una versione celebrities.

La prima edizione del reality fu trasmessa da Italia 1 nel 2006 con alla conduzione la coppia composta da Enrico Papi e Federica Panicucci. Quattro anni dopo, nel 2010, tornò in onda con Enrico Papi affiancato da Paola Barale, per poi andare in soffitta per un decennio esatto. La nuova versione rivisitata e corretta senza studio televisivo e con la formula ‘e viceversa’ è stata proposta nel 2020 e confermata nel 2021: la prima presentata da Paolo Ruffini, la seconda da Andrea Pucci. Entrambe sono state co-condotte da Francesca Cipriani.

Nel 2022 La Pupa e il Secchione e Viceversa potrebbe ritrovare un po’ del vecchio smalto e la stessa Federica Panicucci che, fra le pagine del settimanale Chi, si è detta disponibile. “Se l’azienda pensasse che magari la mia partecipazione possa essere un valore aggiunto per quel programma, mi renderei disponibile”.

La Pupa e il Secchione e Viceversa Vip?

A lanciare quest’altra indiscrezione è stato il settimanale Oggi che ha ipotizzato un’edizione de La Pupa e il Secchione in salsa vip, o quanto meno con parte del cast composto da vip. Fra loro potrebbe esserci Paola Caruso.

“Paola Caruso è in un momento felice della sua vita: va a gonfie vele la relazione col giovane politico di Forza Italia Paride Mazzotta e la TV la corteggia con insistenza. La spumeggiante Paola presto potrebbe trovarsi di fronte a un bivio: scegliere di entrare nella Casa del GF Vip o partecipare alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione, che per la prima volta avrà una parte del cast formato da celebrities. Cosa sceglierà?”.