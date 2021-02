La Pupa e il Secchione e Viceversa ha eletto i suoi nuovi vincitori: Miryea e Marini.

Miryea e Marini VINCONO questa edizione de #LaPupaeilSecchione e Viceversa! 🥂 pic.twitter.com/kISN82IJka — Mediaset Play (@MediasetPlay) February 25, 2021

Ad un anno dal trionfo di Stefano e Scalzi, quest’anno sul gradino più alto è arrivata una coppia “classica” composta da Pupa e da Secchione.

Una coppia che nel corso dell’edizione è più volte scoppiata, dato che Miryea a inizio gioco faceva squadra col secchione Guidi, che dopo un po’ di giorni ha deciso di lasciarla per arruolarsi con Stephanie, con cui stava flirtando. A quel punto Miryea è finita in squadra con Marini, ma anche questa coppia è durata poco: per pura strategia di gioco anche Marini l’ha abbandonata per ritornare con Stephanie che si è vista costretta a perdere Guidi che è tornato con Miryea. Ovviamente le coppie sono presto scoppiate di nuovo: Guidi si è ricongiunto con Stephanie, mentre Marini con Mireya. Fino alla vittoria finale.

In questo tira e molla di coppie Marini, confidandosi con Miryea, ha fatto pure coming out sfiorando l’ipotesi di essere bisessuale non provando al momento una preferenza fra il genere femminile e quello maschile.

“Non ho mai conosciuto un mio coetaneo vergine e Marini lo è, mi ha anche detto che non sa se gli piacciono gli uomini o le donne. Non vedo l’ora di sapere – quando sarà pronto – con chi ha deciso di farlo, sarò felicissima in ogni caso”.

E se Marini non ha lasciato il segno, Miryea è senza dubbio il volto di punta di questa edizione che ha coronato con una bella vittoria proprio contro… Guidi e Stephanie. La sesta edizione del Grande Fratello Vip l’aspetta a braccia aperte.

La Pupa e il Secchione e Viceversa, la classifica finale

1) Miryea e Marini

2) Stephanie e Guidi

3) Linda e Pisano

4) Gianluca e Orazi