La Pupa e il Secchione e Viceversa sta per tornare su Italia 1 con una nuova edizione, la prima condotta da Barbara d’Urso.

Se quest’anno – a differenza degli scorsi anni – c’è più hype (e quindi più articoli e rumors) in merito al programma è perché la conduttrice ha deciso di trasformarlo in “salsa vip” riportando lo studio televisivo, l’aspetto reality e probabilmente anche la diretta. Insomma, vogliono fare le cose in grande.

Se gli anni passati le pupe, i pupi, le secchione ed i secchioni erano perlopiù sconosciuti, quest’anno si metteranno alla prova volti noti del piccolo schermo. Secondo quanto riportato da TvBlog nel cast ci saranno Flavia Vento, Paola Caruso ed Asia Valente (per le pupe) ed Aristide Malnati (per i secchioni). In trattativa anche l’ex gieffina Maria Monsè che si è dichiarata disponibile a partecipare e – da non sottovalutare per le secchione – la presenza di Guenda Goria, amica di Barbara d’Urso nonché sua opinionista.

Flavia Vento conferma la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione https://t.co/vdkcVFnD6p — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 16, 2022

La Pupa e il Secchione di Barbara d’Urso, i vip nel cast: ci sarebbe anche Soleil

Ma come anticipato dal titolo potrebbe esserci anche Soleil Sorge. A fare il suo nome è sempre TvBlog:

“Per quel che riguarda la giuria della Pupa e il Secchione che interagirà in studio con i concorrenti e con la conduttrice del programma, dopo il no di Cristiano Malgioglio, ci sono in campo i nomi di Antonella Elia e direttamente dal Grande Fratello Vip 6 la rampante Soleil Sorge, quest’ultima in una operazione che ricorda un po’ quello che successe lo scorso anno quando Tommaso Zorzi, volto emergente e vincitore del Grande Fratello Vip 5, partecipò nelle vesti di opinionista all’Isola dei Famosi 2021”.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela per Dagospia, invece, in lizza per il ruolo di giudici ci sarebbero Antonella Elia, Barbara Alberti, Federico Fashion Style, Simona Izzo e Ricky Tognazzi.