La Pupa e il Secchione: conduttore, giuria e indicazioni di Pier Silvio – quello che c’è da sapere

Mediaset sta realizzando la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, che è stata condotta l’ultimo anno da Barbara d’Urso. Un’edizione che non ha ottenuto il successo desiderato e che è stata criticata anche dallo stesso Pier Silvio Berlusconi che ha parlato di “esperimento riuscito a metà”.

Forse è per questo motivo che quest’anno Pier Silvio avrebbe deciso di metter bocca sullo show imponendo ferree linee guida come accaduto al Grande Fratello. A partire dalla scelta del conduttore (non più Barbara d’Urso ma Enrico Papi) e dalla giuria che non è stata rinnovata. Al posto di Antonella Elia, Soleil Sorge e Federico Fashion Style sono stati chiamati – come riportato da TvBlog – la giornalista Candida Morvillo, la conduttrice Paola Barale e l’ex campione olimpico Aldo Montano.

“Sono iniziate le registrazioni di questa trasmissione e da quelle parti la parola d’ordine è prudenza per il rischio di una inevitabile deriva trash”. – Riporta TvBlog – “Completamente rivisto il look delle pupe e non solo di loro. Si sta lavorando quindi ad un’impianto del programma più sobrio rispetto al passato”.

Fra le regole di Pier Silvio anche quella di non arruolare nel cast delle pupe e dei pupi influencer che hanno un profilo su OnlyFans. Insomma, ignoranti sì, ma pur sempre con garbo.

La Pupa e il Secchione, il nome di Enrico Papi fatto da Davide Maggio