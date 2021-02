La nuova edizione de La Pupa e il Secchione (che rispetto allo scorso anno ha perso un bel po’ di punti di share) è giunta ormai alla sua terza puntata e – puntuale come una bolletta – ecco che è arrivata servita su un piatto d’argento una polemica che puzza un po’ di programmata.



Qualche giorno fa, infatti, Andrea Pucci ha definito la sua partner Francesca Cipriani non come una co-conduttrice de La Pupa e il Secchione, bensì come un “cameo”.

Questa settimana è stata la Cipriani a rispondere via il settimanale Nuovo Tv:

“Io un cameo? Questa battuta mi fa proprio ridere, Pucci è un vero comico. Il mio ruolo è sempre lo stesso. Naturale, però, che Ruffini, essendo un mio amico, giocasse di più con me e mi lasciasse più spazio”.

Insomma, fra Andrea Pucci e Francesca Cipriani sembrerebbe esserci della maretta.

La Pupa e il Secchione e Viceversa, il cast dei Pupi

Se le donne sono tutte sconosciute, i maschietti hanno tutti in curriculum varie partecipazioni televisive: i tre Pupi sono infatti Matteo Diamante (ex Uomini e Donne, ex Take Me Out ed ex Ex On The Beach), Mattia Garufi (ex Ex On The Beach) e Gianluca Tornese (ex Uomini e Donne).

Le cinque Pupe sono invece Jessica Bucci (modella di Torino), Laura Antonelli (influencer di Reggio Calabria), Linda Taddei (seconda classificata a Miss Universo Italia 2019), Miryea Stabile (ha partecipato a Ciao Darwin nella puntata Belli contro Brutti nella prova Viaggio nel Tempo) e Stephanie Bellarte (vincitrice di Miss Intercontinental 2019).