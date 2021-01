La Pupa e il Secchione e Viceversa tornerà con una nuova edizione domani (giovedì 21) in prima serata su Italia 1 e la conduzione quest’anno è stata affidata ad Andrea Pucci, in coppia con Francesca Cipriani.

Il cast sarà composto da 8 coppie (cinque coppie regolari e tre viceversa) ed al momento sono trapelati online, via Webboh.it, i nomi delle varie Pupe e dei vari Pupi che animeranno questa nuova edizione.

La Pupa e il Secchione e Viceversa, il cast dei Pupi

Se le donne sono tutte sconosciute, i maschietti hanno tutti in curriculum varie partecipazioni televisive: i tre Pupi sono infatti Matteo Diamante (ex Uomini e Donne, ex Take Me Out ed ex Ex On The Beach), Mattia Garufi (ex Ex On The Beach) e Gianluca Tornese (ex Uomini e Donne).

Le cinque Pupe sono invece Jessica Bucci (modella di Torino), Laura Antonelli (influencer di Reggio Calabria), Linda Taddei (seconda classificata a Miss Mondo Italia 2019), Miryea Stabile (ha partecipato a Ciao Darwin nella puntata Belli contro Brutti nella prova Viaggio nel Tempo) e Stephanie Bellarte (vincitrice di Miss Intercontinental 2019).



Il reality è stato girato nell’estate del 2020 in una location romana, durerà sei puntate ed avrà molti ospiti: Iva Zanicchi, Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmelo Abbate, Vladimir Luxuria, Roberto Giacobbo, Giulia Salemi, Francesca Brambilla, Laura Cremaschi, Diego Dalla Palma, Carmen Di Pietro, Giorgio Mastrota, Claudia Ruggeri, Enzo Salvi, Jo Squillo, Natalia Titova e Antonio Zequila.