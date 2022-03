Manca sempre meno al ritorno de La Pupa e il Secchione Show con Barbara d’Urso che debutterà martedì sera su Italia 1.

In occasione dell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso – parlando del programma – ha rivelato chi sono le ultime due pupe già note al grande pubblico. Dopo aver confermato la presenza di Paola Caruso e Flavia Vento, la conduttrice ha confermato anche l’arruolamento di Mila Suarez (modella marocchina, ex concorrente del Grande Fratello, nonché ex storica di Alex Belli) e di Vera Miales, attuale fidanzata di Amedeo Goria.

Mila e Vera si uniscono così al già nutrito cast di personaggi famosi che parteciperanno alla prima edizione de La Pupa e il Secchione condotto da Barbara d’Urso. Oltre loro ci saranno anche le sopracitate Flavia e Paola, ma anche il pupo Francesco Chiofalo. Infine chiudono la rosa tre secchioni di tutto rispetto: Aristide Malnati, Gianmarco Onestini ed il campione di Caduta Libera, Nicolò Scalfi. Fra i pupi, infine, anche il figlio segreto di un famoso vip: lui dovrebbe essere Lorenzo Orsini, presunto figlio non riconosciuto di Vittorio Emanuele di Savoia.

Lorenzo Orsini, il presunto figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia a La Pupa e il Secchione https://t.co/fuOhdGmqZ3 #lapupaeilsecchioneshow — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 9, 2022

In totale parteciperanno 11 coppie.

La Pupa e il Secchione Show, i concorrenti

Flavia Vento + Secchione

Paola Caruso + Secchione

Vera Miales + Secchione

Mila Suarez + Secchione

Francesco Chiofalo + Secchiona

Lorenzo Orsini + Secchiona

Aristide Malnati + Pupa

Gianmarco Onestini + Pupa

Nicolò Scalfi + Pupa

Barbara d’Urso parla degli ascolti de La Pupa e il Secchione Show

Fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni, Barbara d’Urso ha parlato degli ascolti.