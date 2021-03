La conferma è arrivata: la Puglia sarà in zona rossa a partire da lunedì 15 marzo, secondo lo scenario anticipato da Repubblica.

“Abbiamo mandato al ministero della Salute una relazione che aggiorna i dati e mostra un peggioramento della situazione”, aveva detto l’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco.

“Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia nazionale, firmerà le nuove ordinanze in vigore da lunedì prossimo”, confermano dal ministero della Salute.

La regione passa in zona rossa insieme con Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise, già in area rossa.

“È in corso una verifica sui dati della Basilicata”, aggiungono da Roma.