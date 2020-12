Covid o non Covid, malattie come il tumore al seno e alla prostata non si fermano. Lo sanno bene all’Istituto Clinico S. Anna di Brescia, dove, oltre ai trattamenti terapeutici, sono sempre proseguiti anche i progetti di supporto psicologico ai pazienti oncologici. “Pur nel rispetto delle regole di sicurezza, quasi nulla è cambiato”, assicura Diana Lucchini, responsabile del Servizio di Psicologia clinica. “Medici e professionisti sanitari continuano a lavorare in team e insieme alle associazioni per garantire le migliori terapie disponibili, e soddisfare anche i bisogni informativi, riabilitativi e psicosociali dei pazienti”. I vantaggi? Una migliore risposta alle terapie e una migliore qualità di vita.

L’approccio integrato

Non sono molti gli istituti di cura in Italia che possono vantare un’organizzazione come quella della clinica bresciana. Qui, infatti, in particolare all’interno della Breast Unit (il centro multidisciplinare di senologia) e del reparto di urologia, si realizza appieno quello che viene chiamato approccio integrato al paziente. “Lo psiconcologo da noi non è un consulente esterno ma fa parte a tutti gli effetti del team multidisciplinare, insieme a oncologi, chirurghi, radiologi, patologi, radioterapisti, riabilitatori, infermieri etc”, spiega Lucchini. “Partecipa dunque alla discussione di ogni caso clinico, contribuendo a definire un percorso terapeutico cucito su misura per ciascun paziente”. ll coordinamento, il confronto e la collaborazione tra i diversi professionisti consentono il riconoscimento precoce di tutti i bisogni del paziente e la presa in cura è globale.

L’informazione è terapia

Il 25-30% delle persone colpite da cancro presenta un quadro di sofferenza psicologica che influenza sia gli aspetti clinici sia quelli più privati, come il rapporto medico-paziente, l’aderenza ai trattamenti, i tempi di degenza e di recupero, il successo della riabilitazione e la qualità della vita. “Rilevare fin da subito i bisogni insoddisfatti e lavorare per colmarli significa avere maggiori chance di successo dal punto di vista terapeutico e la possibilità di migliorare la qualità di vita dei pazienti”, spiega Lucchini. “In prima battuta, dunque, l’intervento dello psiconcologo aiuta i clinici a fornire informazioni graduali, corrette e complete sulla patologia, sull’intervento e sui trattamenti. L’informazione restituisce ai pazienti la sensazione di avere il controllo sul proprio corpo e la propria vita, abbassa l’ansia e lo stress psico-sociale e contribuisce a stabilizzare l’umore”. Acquisire consapevolezza garantisce anche la costruzione condivisa di un percorso di cura personalizzato, favorisce il processo decisionale, e aumenta il grado di adesione ai trattamenti. “L’informazione, insomma, diventa uno strumento di cura fondamentale, al pari di un intervento medico”.

Un filo lungo vent’anni

La massima espressione dell’approccio integrato si vede all’interno della Breast Unit del S. Anna, dove, con il contributo importante dell’Associazione di volontariato Priamo, ormai da venti anni è attivo il programma di supporto psiconcologico Fil Rouge per le pazienti con un tumore alla mammella.

“Gli psiconcologi seguono le pazienti in ogni tappa del percorso di cura, dalla diagnosi ai trattamenti, fino al follow-up, avvalendosi di diversi strumenti”, continua Lucchini. “Oltre a depliant informativi che illustrano il percorso terapeutico in ogni fase, utilizziamo dei questionari per rilevare i bisogni riabilitativi, e ogni paziente può usufruire di colloqui psiconcologici individuali”. Il centro, inoltre, è tra i pochi a sfruttare, in determinati momenti dell’iter terapeutico come il ricovero pre-intervento, tecniche di rilassamento con visualizzazioni guidate allo scopo di abbassare i livelli di ansia e prevenire attacchi di panico.

“Infine ci tengo a menzionare che grazie al lavoro di psiconcologi esperti dell’associazione Priamo le pazienti in cura nel nostro istituto possono trarre giovamento dalla partecipazione gratuita a laboratori esperienziali (musicoterapia, danzaterapia, yoga, tai chi, biomusica, laboratorio psicocorporeo, arteterapia), finanziati dalla Fondazione Bieler Stefanini, e strutturati apposta per integrarsi coi trattamenti e le esigenze mediche. Priamo, inoltre, mette a disposizione uno sportello informativo sui diritti assistenziali dei pazienti oncologici e organizza consulenze nutrizionali e incontri informativi su alimentazione e cancro, sulla sessualità e su problematiche relative alla menopausa indotta”, inoltre, grazie alla collaborazione con l’Associazione Primo Aiuto Onlus ha attivato il servizio di fornitura gratuita delle parrucche e copricapi per pazienti in trattamento chemioterapico.

Guardare avanti

Fil Rouge e Leonardo (un programma analogo dedicato ai pazienti con cancro alla prostata) funzionano, e bene, ormai da molto tempo. “Ma la ricerca e la voglia di fare sempre di più e sempre meglio non si sono esaurite”, conclude Diana Lucchini. “Per il futuro stiamo portando il servizio a un livello ulteriore: spronati dalle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, che ha escluso i familiari dei pazienti dagli incontri per motivi di sicurezza, abbiamo implementato una piattaforma di telemedicina, in aggiunta a quanto già esistente, con l’obiettivo di espandere, già dal mese di gennaio, il programma anche ad altre patologie non solo presso l’Istituto Clinico S. Anna ma anche presso le altre due strutture bresciane del gruppo GSD, l’Istituto Clinico Città di Brescia e l’Istituto Clinico San Rocco”.