Una scrivania dedicata ai gamer? Può sembrare una scelta assurda per chi non è del settore, ma tra i molti accessori pensati per chi ama i videogiochi e lo streaming anche le scrivanie stanno vivendo un loro processo di specializzazione, come testimonia la Trust Gxt 1175 Imperius.

In cosa si distingue una scrivania di questo tipo da una normale? Innanzitutto, da un design più aggressivo nei colori e nelle forme, che riprende un certo tipo di estetica ormai consolidata in anni e anni di portatili da gaming che ricordano le auto di Fast & Furious, tenendo conto però anche delle esigenze di chi potrebbe passare molto tempo di fronte al computer.

La prova

Primo step: il montaggio

La Imperius arriva in una scatola quadrata abbastanza compatta, con all’interno tutte le viti e gli strumenti necessari per l’assemblaggio. Il piano di appoggio è diviso in due parti che si saldano al centro con una struttura di ferro, alla quale si fissa anche una vaschetta inferiore in cui appoggiare una multipresa. Sia a destra sia a sinistra del piano si trovano due fori per fare passare cavi di alimentazione di computer, console e dispositivi vari fino alla parte inferiore. Volendo è possibile chiuderli con gli appositi tappi.

La stabilità della scrivania è garantita da una base di appoggio molto ampia che può essere regolata in altezza con piedini aggiuntivi, ma nonostante le dimensioni delle gambe facciano pensare il contrario, non è una scrivania regolabile per poter lavorare anche in piedi. Il profilo non è dritto, ma lievemente sfasato al centro per permettere da una parte il passaggio di eventuali altri cavi o di fissare luci o aste da microfono nella parte posteriore e dall’altra di fornire un’ulteriore superficie di appoggio a destra e a sinistra. Con i suoi 140 centimetri di ampiezza e 66 di profondità, la Imperius è più che sufficiente per sostenere due schermi, una o due console e forse anche un portatile o un desktop compatto, vista anche la portata massima dichiarata di 150 kg.

Al di là di una vite a brugola che si è spanata, non ci sono stati particolari problemi di assemblaggio: ovviamente è sempre meglio effettuarlo in due, con l’operazione che richiede circa un quarto d’ora.

Il ricordo

Gli accessori pensati per chi videogioca

A rendere da gamer il tutto pensano comunque 3 accessori:

il poggiacuffie , su cui riporre le spesso voluminose cuffie per giocare, così da non ingombrare il tavolo;

, su cui riporre le spesso voluminose cuffie per giocare, così da non ingombrare il tavolo; il portabibite , perché ovviamente giocando molto si consumano caffè o bevande energetiche;

, perché ovviamente giocando molto si consumano caffè o bevande energetiche; un enorme tappetino per il mouse che copre l’intera superficie del piano di lavoro.

Questo lo rende particolarmente vulnerabile a qualsiasi cosa gli venga rovesciata sopra (ma per evitare questi incidenti c’è appunto il portabibite), ma anche rende il tutto molto comodo e versatile, visto che si può dire addio a tappetini aggiuntivi e il piano di lavoro morbido è particolarmente confortevole per i lunghi periodi. Ovviamente se ne può fare a meno, non usare il tappetino e godersi la finitura simil-carbonio del tavolo.

Al netto delle offerte del momento, la Imperius costa circa 200 euro, una cifra che la posiziona come una via di mezzo tra le scrivanie più economiche acquistabili un po’ ovunque e i modelli ultra lusso o gli standing desk. Può dunque essere una buona scelta per dotarsi di uno spazio di gioco o lavoro più che sufficiente, con un buon rapporto tra prezzo e qualità e con l’aggiunta del tappetino enorme che limita anche l’usura del piano nel tempo.