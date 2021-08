Quando lo estrai la prima volta dalla scatola, quasi non ci credi: pensi che manchi un pezzo, che ti abbiano fregato e che sia solo un guscio vuoto, perché non è possibile che pesi così poco. E invece.

E invece il computer portatile Lg Gram, soprattutto nella versione da 14” che abbiamo avuto in prova per quasi due mesi, è davvero leggero ai limiti dell’incredibile: poco più di 970 grammi, non dichiarati dal produttore (secondo cui sarebbero 999), ma rilevati da noi in fase di test. Appunto perché non ci potevamo credere.

Le dimensioni di un Lg Gram 14″ a confronto con un Kindle Oasis

Backup e non solo

Com’è fatto e come va il nuovo Lg Gram 14”

Del resto, la leggerezza è il filo conduttore della gamma Gram dell’azienda sudcoreana: aggiornata nel 2021, comprende la versione da 14 pollici, un’interessante variante da 16” (poco più di 1,1 chilogrammi) e una più grande 17”, che pesa comunque appena 1,3 kg. Il segreto è nello chassis di lega di magnesio, che nella versione oggetto di questa prova ospita un display Ips in formato 16:10 con risoluzione 1920×1200, batteria da 72Wh, tastiera retroilluminata e ampio touchpad e soprattutto processore Intel quad-core i5-1135G7 a 2.4 GHz, 8 Gb di Ram a 4266 MHz e un disco Ssd da 512 Gb.

Durante la prova, abbiamo usato questo Lg Gram 14” prevalentemente per il nostro lavoro: abbiamo scritto tantissimo, controllato le mail, gestito il sistema editoriale del sito di Italian Tech, fatto e ricevuto videochiamate e anche (ma meno) guardato filmati su YouTube e film e serie tv in streaming. E questo notebook ha sempre tenuto il passo: anche con 18 tab di Chrome aperte (come durante la stesura di questa recensione) non è mai andato in affanno e mai l’abbiamo trovato la tastiera fastidiosa durante la digitazione.

Soprattutto, vista la stagione, abbiamo apprezzato il fatto di poterlo davvero portare ovunque, anche in spiaggia, anche nello zaino durante una gita, in modo da poter essere operativi in caso di bisogno, e la buona durata della batteria, che anche se non arriva a quello che promette Lg (18 ore e mezza di durata) è più che sufficiente per coprire oltre una giornata di utilizzo.

Sempre considerata la stagione, abbiamo trovato meno gradevole il fatto che il computer tenda a scaldarsi parecchio anche se non sottoposto a carichi di lavoro eccessivi: è sufficiente installare un qualsiasi rilevatore di performance per rendersi conto che la temperatura sta spesso oltre i 60°, se non supera addirittura i 70. Non che sia necessario farlo, per capirlo: in questi casi, tutta la parte alta della tastiera (per intendersi, dalla riga dei numeri in su verso la base dello schermo) diventa molto fastidiosa da toccare.

Un caso estremo di temperatura molto elevata: 72° gradi pur con un carico di lavoro risibile

Che cosa ci è piaciuto:

è molto leggero , dando finalmente un senso alla parola “portatile”

, dando finalmente un senso alla parola “portatile” è molto leggero (due volte, perché è veramente molto leggero)

(due volte, perché è veramente molto leggero) ha performance adeguate e non ci ha mai dato problemi o si è bloccato, riavviato, andato in crash

adeguate e non ci ha mai dato problemi o si è bloccato, riavviato, andato in crash tastiera e touchpad sono piacevoli da usare e la scrittura è sempre agevole

sono piacevoli da usare e la scrittura è sempre agevole lo schermo è di buona qualità e riproduce immagini fedeli alla realtà, seppure un po’ troppo riflettente

Che cosa non ci è piaciuto:

tende a scaldare davvero tanto , probabilmente anche per ragioni strutturali, visto che per contenere il peso le ventole sono necessariamente di dimensioni contenute

, probabilmente anche per ragioni strutturali, visto che per contenere il peso le ventole sono necessariamente di dimensioni contenute il procedimento per aumentare volume e luminosità è un po’ macchinoso (è necessario premere due tasti insieme): sarebbe stato meglio renderlo più rapido e immediato

È da comprare oppure no?

Al netto di promozioni e offerte che si trovano online, il notebook Lg Gram con schermo da 14” costa 1400-1500 euro a seconda del sistema operativo, che può essere Windows 10 Home oppure Professional: vista la dotazione tecnologica (che comprende anche wifi 6, bluetooth 5.1, una porta Hdmi, due Usb e due Thunderbolt 4), il prezzo è più o meno allineato con la concorrenza. Quello che non è allineato ai rivali è il peso: non ci stancheremo di dirlo, ma questo è fra i pochi portatili che sono davvero portatili, visto che pesa più o meno come un grosso libro.

Dunque: se il peso è il primo requisito per un computer, allora questa è decisamente la scelta giusta; se invece si prediligono prestazioni e potenza di calcolo, forse conviene guardare altrove. Prima, però, meglio entrare in qualche negozio di elettronica e provare a sentire dal vivo il peso di un Lg Gram: chissà che non si cambi idea.