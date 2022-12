La prova d’amore dei cani a chi si è sempre preso cura di loro

Una vera e propria prova d’amore da parte dei cani verso la donna che per tanti anni ha saputo dar loro l’affetto e la cura che nessuno gli aveva mai dato.

Non è necessario che vivano in casa con noi per potersi affezionare e decidere di prendersi cura di loro. Esistono alcune persone dal cuore davvero d’oro che amano far del bene e che decidono di prendersi cura degli animali randagi che vivono attorno alle loro abitazioni. Una di queste persone era la signora Margarita Suarez, purtroppo venuta a mancare, ma che fino al giorno prima della sua scomparsa aveva mostrato il suo amore verso quei cani che tanto adorava. Il giorno del suo funerale i cani hanno voluto omaggiarla con una prova d’amore e dimostrarle che il sentimento era più che mai reciproco.

Muore la donna che si prendeva cura di loro e i cani decidono di salutarla un ultima volta con amore

Nonostante esistano troppe persone che con grande facilità riescono a fare del male, per fortuna in questo mondo esistono altrettante persone che invece vivono per far del bene.

Il randagismo è un vero e proprio problema che purtroppo è presente in diversi parti del mondo e troppo spesso questi poveri animali devono affrontare i maltrattamenti della gente, oltre che provare a sopravvivere vivendo per strada senza cibo e cure.

Una donna aveva però preso davvero a cuore molti dei cani senza dimora che si aggiravano attorno alla sua abitazione e, nonostante non potesse portarli tutti in casa con lei, si premurava che questi stessero bene e che riuscissero a mangiare.

La donna in questione era una dolce signora di nome Margarita Suarez, un vero e proprio angelo e punto di riferimento per i cuccioli randagi del suo quartiere. Da anni infatti Margarita si prendeva cura di loro dandogli da mangiare, da bere e provando ad intervenire o a cercare aiuti quando uno di loro presentava qualche problema di salute.

Tra lei e i cani si era venuto a creare un legame davvero forte, una dimostrazione d’amore davvero importante per tutti quegli animali che non rischiavano ogni giorno la loro vita.

La loro unica certezza era Margarita e le sue dolci cure, fatte non solo di cibo ma anche di coccole e compagnia.

Purtroppo però la signora Margarita è venuta a mancare e con lei quindi tutto quel mondo fatto di cura e affetto che mai avevano provato prima di conoscerla e che difficilmente torneranno a provare.

Il giorno del funerale della donna è successa una cosa davvero stupefacente, qualcosa che ha lasciato a bocca aperta tutti i parenti, gli amici e i conoscenti che si erano ritrovati intorno alla bara per dare un ultimo addio a quella dolce signora.

Fuori dalla stanza in cui le persone stavano in silenzio a pregare sono incominciati ad apparire uno ad uno i randagi che per anni erano stati la compagnia di Margarita.

I cani hanno voluto mostrare alla loro amica Margarita un ultima prova d’amore e sono quindi andati anche loro a donargli un ultimo saluto. La scena era davvero commovente, un corteo di cuccioli distesi in religioso silenzio proprio al suo fianco. (G. M.)