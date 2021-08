“Nessuno sapeva di volere a tutti i costi un paio di cuffie da 300 dollari, prima che arrivassero Dr. Dre e Jimmy Iovine” scriveva non molto tempo fa The Verge, raccontando nascita e ascesa di Beats, l’azienda che produce cuffie e speaker acquistata per 3 miliardi di dollari da Apple nel 2014. Il brand fondato nel 2006 e diventato velocemente fenomeno di costume, grazie a celebrità come LeBron James che hanno sfoggiato la ‘b’ sulle loro orecchie, con i nuovi auricolari true wireless Studio Buds, dotati di cancellazione del rumore, mette fuori il naso da Cupertino per sedurre gli utenti Android.



La semplicità d’uso

Si apre la confezione, si estrae la custodia con le cuffie all’interno e poi si solleva il piccolo coperchio in prossimità di uno smartphone. Il dispositivo rileva immediatamente le Studio Buds e chiede all’utente di scaricare l’applicazione Beats. Una volta effettuato il download e aperta l’app, le cuffie sono pronte per l’uso. Tempo complessivo dell’operazione: 5 minuti scarsi, se ci si sofferma a osservare il design degli auricolari. Facilità dell’accoppiamento dei dispositivi: estrema. E questo vale sia per iOS sia – udite, udite – per Android. Una piccola rivoluzione, insomma: il privilegio di una comunicazione così istantanea, finora, era riservata solo ai clienti Apple.

Il design, vero punto di forza

La custodia a forma di saponetta in cui si ripongono le cuffie è piccola: si riesce quasi a stringere nel palmo d’una mano. L’ingombro, per intenderci, si avvicina molto a quello del case delle Apple AirPods Pro e appare leggermente superiore – ma parliamo di un’inerzia – a quello del case delle Sony’s WF-1000XM4.



Una volta aperta la custodia delle Studio Buds, le cuffie si tirano fuori agevolmente. Il design degli auricolari è accattivante, con una barra sporgente lucida contrassegnata dalla ‘b’ di Beats. Il modello che abbiamo provato era interamente nero, con la ‘b’ bianca, ma volendo ci sono altre due colori disponibili: rosso e bianco.

Le Studio Buds non sono solo belle da vedere. Beats ha studiato il loro design in modo da renderlo anche super funzionale. La perfetta sigillatura del condotto uditivo, fondamentale per isolarlo dai rumori esterni e soprattutto – nel caso di cuffie dotate di ANC – per ottenere una cancellazione del rumore davvero efficace, nelle Studio Buds è proprio una questione di design.



Fin dalla comparsa dei primi auricolari in-ear con cuscinetti in silicone, il dubbio che perseguita chi li indossa è sempre stato: “Li avrò indossati correttamente per ottenere il miglior suono possibile? Fin quando, e fino a dove, posso e devo spingere il gommino?”. Con le Studio Buds ogni dubbio svanisce. Si appoggia il cuscinetto nel canale uditivo e poi, facendo leva sulla barra più esterna, si effettua una delicata rotazione di circa 45° in senso antiorario. Questo movimento, per certi versi simile a quello di una chiave che accende un motore, fa scivolare in avanti il cuscinetto e si traduce in una sigillatura ottimale al primo tentativo.

A proposito di cuscinetti. Le Studio Buds escono dalla custodia con la misura media. Oltre a questa, però, si può scegliere una dimensione più piccola e una più grande. Per raggiungere la giusta aderenza e sigillatura, soprattutto durante la corsa, noi abbiamo dovuto cambiare quasi subito i cuscinetti medi con quelli small. Chiaramente l’uso di una misura, invece di un’altra, è determinato dalla conformazione del proprio padiglione auricolare, che può differire sensibilmente da persona a persona.



Si consiglia, comunque, di trovare il giusto compromesso tra resa sonora e comodità: due cuscinetti piantati nei condotti uditivo, per diversi minuti o magari per più ore, alla lunga possono diventare fastidiosi. Non è il caso delle Studio Buds, che si prestano a un utilizzo prolungato e non risultano troppo invasivi. A differenza degli AirPods Pro, per esempio, le Studio Buds non offrono un test di aderenza dei cuscinetti che aiuta a trovare la dimensione giusta per ogni utente.

I comandi, tra pregi e difetti

Un’altro aspetto piacevole dei nuovi auricolari Beats riguarda i loro comandi. Sulla barra lucida, all’estremità opposta di dove si trova la ‘b’, c’è un tasto multifunzione fisico. Si spinge una volta – su uno dei due auricolari, è indifferente quale – per avviare la riproduzione, due volte per mettere in pausa. Spingendo tre volte sull’auricolare destro invece si va avanti e facendo la stessa cosa su quello di sinistra si torna indietro. Il bello di dover fare pressione, per attivare i comandi, è che non c’è molto margine di errore, come avviene con gli auricolari wireless che presentano comandi touch, in alcuni casi fin troppo sensibili al tocco.

Quello che non si può fare direttamente sulle Studio Buds, invece, è controllare il volume di riproduzione. Se proprio non si vogliono usare i comandi del dispositivo a cui sono connesse, si può ricorrere agli assistenti vocali: Siri se siete su iOS, Google se usate Android.



Certo risulta un po’ strano – magari con la cancellazione del rumore attivata e la piena inconsapevolezza del proprio tono – chiedere ad alta voce di alzare o abbassare al volume nel momento, per esempio, in cui ci troviamo con altre persone: una sala d’attesa, il vagone di un treno, la fermata del bus. Tutto questo può essere un limite anche quando ci siamo allontanati da smartphone, tablet o pc, per sfruttare una connessione degli auricolari stabile e senza vuoti improvvisi anche a 10 metri di distanza.

Con il tasto fisico sulle Studio Buds si può fare, infine, un’altra cosa, passare dalla ‘trasparenza’ alla cancellazione del rumore. Basta spingere in modo prolungato sulla piccola barra di uno dei due auricolari – anche in questo caso è indifferente quale – e un avviso sonoro vi confermerà il passaggio da una funzione all’altra. Tutto molto semplice ma in questo caso una piccola pecca c’è ed è legata proprio all’avviso sonoro, troppo simile per entrambe le funzioni. Cambia, in pratica, solo la tonalità. Una soluzione elegante ma forse poco efficace quando ci troviamo in ambienti molto silenziosi ed è più difficile capire qual è la modalità attiva.



Un altro piccolo difetto, sempre legato ai comandi, non riguarda le cuffie ma la app Beats di riferimento. Le istruzioni relative alle pressioni che regolano la riproduzione vengono fornite attraverso un rapido tour del prodotto, alla prima connessione. Ma in nessun modo, nella app, viene indicato come si può alzare o abbassare il volume. Per comprenderlo si deve fare necessariamente una ricerca sul sito Beats, perché l’indicazione non è presente neanche nel minuscolo libretto delle istruzioni.

Il sound, tra alti e bassi

Alle orecchie dell’ascoltatore medio le Studio Buds suoneranno alla grande sia su iOS sia – e questo è un altro aspetto rivoluzionario – su Android. Gli auricolari Beats esaltano i bassi, senza renderli oppressivi, e valorizzano medi e alti. Il suono non risulta mai piatto, anzi: si riescono a cogliere quasi sempre le sfumature dei brani, anche dei più ricercati. La nostra impressione trova riscontro in quella di altri giornalisti che hanno provato le Studio Buds, e che hanno sottolineato come la qualità del suono offerte da queste cuffie è da ritenere ottima anche (e soprattutto) in rapporto al prezzo: 150 euro. Sono circa 130 euro in meno del prodotto di punta in-ear della famiglia, simile per caratteristiche: le Apple AirPods Pro che costano 279 euro.

Le abbiamo messe alla prova con una playlist variegata che ha incluso hip-hop, trip-hop, rock, pop e musica classica. Siamo partiti dai bassi del co-fondatore di Beats, il rapper e produttore discografico Dr. Dre: la resa di Still Dr. D.R.E., hit del 1999 con 708 milioni di streaming su Spotify, è notevole. Poi abbiamo riprodotto brani dei Fugees, in cui i bassi fanno da tappeto sonoro alla voce incantevole di Lauryn Hill: Killing Me Softly With His Song, su tutti, è il brano che meglio evidenzia le potenzialità delle Studio Buds.



La prova del rock è stata vintage, anche in questo caso votata all’ascolto di bassi e alti, per individuare eventuali criticità. Siamo partiti con gli U2, con il giro di basso più noto della band, quello di With Or Without You, e con l’acuto forse più noto di Bono, in Pride (In The Name Of Love). In entrambi i casi le Studio Buds si sono comportate bene. Gli auricolari hanno fatto un ottimo lavoro anche con i brani di Police (Roxanne, Message In a Bottle) e Lou Reed: l’attacco di Perfect Day al piano è perfetto e la voce del cantante entra cristallina.

I limiti delle Studio Buds si avvertono quando si spinge con il volume: nel momento in cui la tonalità dei brani cresce, in particolare, la resa sonora soffre un po’: accade con Perfect Day, appunto, ma anche con il ritornello di Bette Davis Eyes di Kim Carnes per esempio. La sensazione è che finché le Studio Buds hanno a che fare con i bassi o con una musica avvolgente, quale può essere il piano di Ludovico Einaudi, per esempio, danno il meglio. Come se i bassi abbiano un ruolo centrale nel valorizzare tutto il resto, perché anche a volume molto alto un brano come Born Slippy degli Underworld, che a un certo punto sprigiona un tremendo caos dance, viene riprodotto in tutte le sue sfumature.

Tutti questi brani, volendo, si possono ascoltare su Apple Music, grazie a un QR code incluso nella confezione delle Studio Buds che permette, gratuitamente, di fruire per tre mesi della piattaforma streaming di Cupertino. Va detto che alla stessa promozione può accedere chiunque non abbia mai sottoscritto un abbonamento Apple Music, indipendentemente dall’acquisto di un paio di auricolari Beats.

Le chiamate, senza problemi

Nessun problema da segnalare per quanto riguarda le chiamate effettuate sfruttando la rete mobile e le chiamate e videochiamate attraverso WhatsApp, per esempio. La voce dell’interlocutore si distingue chiaramente e lo stesso si può dire, stando al parere di chi ci ascoltava, per la nostra.

Il rumore, cancellato al 50 per cento

Abbiamo provato la cancellazione del rumore in diverse situazioni: su una spiaggia molto affollata e ventosa; davanti alla ventola dell’unità esterna di un condizionatore; durante la centrifuga di una lavatrice. Se si intendono usare gli auricolari Beats come semplici ‘tappi’ anti-rumore, il risultato non è soddisfacente: i suoni vengono attutiti ma sono ancora percepibili, diciamo che l’Anc fa il suo lavoro al 50%. In un ristorante, per esempio, riusciremo comunque a sentire la conversazione al tavolo vicino. Tutto cambia se contemporaneamente si ascolta musica a un volume non proprio bassissimo: la percezione dei suoni esterni diminuisce fino a circa l’80%. L’ascolto è sufficientemente ovattato, insomma. Detto questo bisogna considerare che le care, vecchie Apple AirPods costano 179 euro e non offrono la cancellazione del rumore. Mai come nel caso delle Studio Buds, quindi, chi si accontenta gode.

Fa ampiamente il suo dovere, invece, la funzione ‘trasparenza’, che quando è attiva permette ai suoni di attraversare le cuffie per un ascolto consapevole: possiamo renderci conto, infatti, di cosa ci accade intorno.

Batteria, bene ma non benissimo

Il case delle Studio Buds si ricarica attraverso una porta Usb Type-C e la cosa buona è che con soli 5 minuti di carica si ottiene più o meno un’ora di riproduzione. L’autonomia degli auricolari, invece, è buona ma non sorprendente: circa 5 ore di riproduzione continuativa, con Anc attivo, che possono arrivare a 15 ore se le cuffie vengono ricaricate in movimento solo attraverso il case. Può succedere, inoltre, che uno dei due auricolari, quasi a fine ciclo, si scarichi all’improvviso mentre l’altro – sulla app Beats – segna ancora il 75% di carica.



Cosa ci piace

Innanzitutto il rapporto qualità/prezzo: a circa 150 euro, le Studio Buds sono un’ottima alternativa alle più costose Apple AirPods Pro, per chi usa iOS, e una valida soluzione true wireless con Anc per chi invece ha un dispositivo Android. Non si tratta solo di bontà del suono, davvero ottimo su entrambi i sistemi operativi in questione. Le Studio Buds portano su Android, per la prima volta, la semplicità d’uso Apple e la possibilità di usare una funzione molto importante come Find Me Device.



La qualità del suono, per un prodotto con questo prezzo, in alcuni casi è sorprendente. Se abbinata alla cancellazione del rumore, produce un magico universo parallelo in cui isolari. Il design ci ha conquistato perché è accattivante – non solo quello degli auricolari, anche il case è sexy – e allo stesso tempo funzionale: con pochi tocchi e pressioni si hanno una gestione della riproduzione e una sigillatura del canale uditivo molto buona. Infine, non è cosa da poco, le cuffie ci sono sembrate estremamente confortevoli: si possono indossare anche per due ore di seguito senza particolari fastidi.

Cosa non ci piace

Ogni volta che si ha a che fare con auricolari o cuffie che promettono la cancellazione del rumore, le aspettative sono molto alte. Nel caso delle Studio Buds di Beats, siamo soddisfatti (quasi) a metà. Con l’Anc attivo i rumori esterni continuano a essere percepiti, nonostante il loro disturbo cali di circa il 50% (si tratta, ovviamente, della percezione soggettiva, non c’è alcun dato ufficiale o ufficioso al riguardo). La batteria, inoltre, non è il massimo per chi non può accedere per lungo tempo a una presa di corrente elettrica. A proposito di ricarica: non c’è la possibilità di effettuarla via wireless, peccato, ma questa – spiega Beats – è stata una scelta ben precisa dell’azienda per mantenere il prezzo delle cuffie basso e quindi alla portata “di tutti”. Un’ultima lacuna, su cui si può comunque chiudere un occhio, riguarda la mancata imperrmeabilità delle cuffie, che sono certificiate IPX4 e quindi vanno tenute lontane dall’acqua.