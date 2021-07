Ci sono computer per l’ufficio e per la scuola, computer da casa e da viaggio, e poi ci sono computer che vanno bene ovunque e che uniscono il meglio di tutti i mondi possibili. È questa la filosofia dietro ai prodotti della serie Acer Enduro Urban e sostiene in particolare il nuovo Enduro Urban N3, un nome book da 14 pollici al quale è difficile, se non impossibile, trovare un difetto. Si tratta di un computer progettato per la vita urbana di oggi, per essere portatile e resistente, ma anche potente ed efficiente, per dare soddisfazione a chi deve lavorare, studiare o divertirsi senza rinunciare alla portabilità e, soprattutto a condizioni outdoor non esattamente ideali. Quindi, oltre a pesare poco meno di due chili (1.85 KG per essere precisi) e ad avere uno spessore limitato a 21,95 mm, il nuovo notebook di Acer è una macchina “da guerra” che ha ottenuto la certificazione standard militare MIL-STDH 810H1 e quella IP533, offrendo così la necessaria resistenza alle cadute, alle temperature rigide o troppo elevate, alle infiltrazioni d’acqua come a quelle della polvere. Ed è in grado di resistere a colpi e urti, le porte di connessione, gli speaker e i tasti sono impermeabili, ed è dotato di un sistema di drenaggio originale, che opera assieme a una ventola chiamata Acer Aquafan, idrorepellente, che permettere di espellere tutta l’acqua che, nonostante il notevole grado di impermeabilità, dovesse accidentalmente penetrare nella macchina.



Tutto questo per dare all’utente una grande possibilità d’uso in situazioni diverse da quelle normali, soprattutto in viaggio e in condizioni di lavoro in cui la percentuale di rischio per il device diventa consistente. Si tratta, comunque, di un dispositivo che non ha fatto compromessi su tutto il resto: il cuore del notebook è un processore Intel Core i7 di undicesima generazione, la scheda video è una NVIDIA GeForce MX3304, ed è equipaggiato con un SSD che arriva nelle diverse configurazioni fino a 1 TB e una memoria RAM fino a 32 Gigabyte. Ci sono inoltre una porta USB-C, 3 porte USB-A, una porta HDMI, uno slot per schede SD, una porta Thunderbolt4 e del necessario Wi-Fi 6 per le connessioni, oltre che di una batteria che regge tranquillamente oltre le dieci ore, anche con un uso piuttosto intenso. Lo schermo è molto buono, un IPS Full HD7, con una risoluzione di 1920 x 1080, con 450 nit di luminosità, ottimo, visto che la macchina è pensata per un uso “outdoor” anche per vedere lo schermo in condizioni di luminosità notevoli. Il che rende il computer molto buono anche per un uso di intrattenimento, ottimo per film e contenuti video, con una buona resa audio anche per la musica.

Uno dei punti di forza dell’Enduro Urban è il look: il colore denim blue lo rende diverso da tutti gli altri notebook sul mercato, giovanile e moderno pur non tradendo una necessaria quota di serietà, forme geometriche semplici ma grande eleganza, con gli angoli arrotondati e la parte superiore “graffitata” per rendere il pc meno scivoloso, più tenace alla presa, ma anche più “cool” alla vista. L’incisione cristallografica della cover superiore non solo aiuta la resistenza ai graffi, ma crea anche un curioso effetto visivo cangiante del tutto inedito su altri notebook.