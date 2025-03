La protesta di Rašid Nikolić: ‘Cambiala’ alla canzone sui ‘zingari’ di Lucio Corsi

Altalena Boy di Lucio Corsi narra la storia di un bambino scomparso, ma un verso controverso ha sollevato polemiche: “C’è chi dice: ‘L’hanno preso gli zingari. E l’han portato in un campo fuori Roma’”. Rašid Nikolić, marionettista rom di origine bosniaca, ha chiesto all’artista di modificare il testo, affermando che il termine “zingaro” è un insulto e che promuove uno stereotipo negativo secondo cui i rom ruberebbero i bambini.

Nikolić si è dichiarato un portavoce per la difesa dei diritti rom, sostenendo che la diffusione di tali stereotipi è particolarmente grave in un’epoca in cui le informazioni si diffondono rapidamente. Nonostante il brano sia stato pubblicato dieci anni fa, il marionettista teme che continui a veicolare discriminazione, poiché Corsi esegue il pezzo in concerti e sui canali streaming. Nikolić ha espresso la sua disponibilità a un dialogo costruttivo e ha inviato una lettera a Corsi, suggerendo di riscrivere o ritirare il brano per evitare ulteriori danni.

Nei versi della canzone, a parte la frase accusata di razzismo, si fa riferimento a diverse teorie nate intorno alla scomparsa del bambino, utilizzando frasi che includono anche ipotesi più fantasiose come gli alieni o i marziani. La responsabilità di un artista nel veicolare messaggi circa temi delicati non può essere ignorata, e Corsi ha l’obbligo di evitare pregiudizi infondati nei suoi testi. Finora, il cantautore non ha risposto alle richieste di Nikolić.