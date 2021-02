Un migliaio di lavoratori sono scesi in piazza a Genova dalle 15 con fischietti, qualche fumogeno, pentole, mestoli e cartelli per chiedere “di poter lavorare e rispetto: non siamo interruttori”, hanno urlato davanti al palazzo della prefettura, spostandosi dopo in piazza Corvetto, bloccando il traffico e dirigendosi verso la Sopraelevata. Ad unirsi all’iniziativa lanciata da #ristoratoriuniti anche le associazioni di categoria. La protesta origina dal passaggio in zona arancione della Liguria e dalla chiusura da ieri dei locali, che avevano il tutto esaurito per il giorno di San Valentino, nonostante la richiesta del governatore Toti di posticipare di un giorno l’entrata in vigore dei divieti. Ieri in Liguria da Levante a Ponente, molti ristoratori sono rimasti aperti nonostante il divieto. Alcuni sono stati multati insieme ai clienti. A Genova i carabinieri hanno sanzionato sei locali ribelli. Questa mattina il presidente della Liguria Giovanni Toti, pur capendo le ragioni dei ristoratori, ha detto “le leggi si rispettano”.

In corteo c’è anche lo chef stellato Ivano Ricchebono a bloccare la Sopraelevata a Genova, assieme agli altri ristoratori liguri. “Ormai siamo arrivati al limite della sopportazione, finalmente ci siamo svegliati tutti. Ieri ho dato il la in modo civile- dice lo chef, una stella michelin, che ieri ha tenuto aperto a pranzo il suo ‘the Cook restaurant’, nonostante la Liguria fosse in zona arancione- oggi credo che la manifestazione stia riuscendo bene, vediamo dove ci porta”. “Il top è arrivato dall’entroterra e credo che anche loro, se non succederà niente, saranno qui la prossima settimana e quella dopo ancora- aggiunge Ricchebono- tutto questo finchè non avremo delle risposte ben chiare sulle aperture, sui ristori. Noi dobbiamo assolutamente ritornare a lavorare: vediamo quello che succederà nei prossimi giorni”.