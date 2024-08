la proteina al centro delle attenzioni

Bloccare l’azione di una singola proteina ha permesso agli scienziati di estendere la vita media dei topi del 25%. Questo risultato recente solleva la possibilità che un simile trattamento possa funzionare anche per gli esseri umani.

Nello studio, i ricercatori hanno iniettato a topi di mezza età un anticorpo che blocca l’interleuchina-11, una proteina che provoca infiammazione e che è legata ai processi di invecchiamento nelle cellule umane. I topi trattati, che avevano circa 17 mesi (equivalenti a 55 anni umani), hanno ricevuto iniezioni ogni tre settimane fino alla morte, mentre un gruppo di controllo non è stato trattato.

I topi trattati hanno vissuto circa il 25% più a lungo rispetto a quelli non trattati. Inoltre, hanno mantenuto una migliore salute in vecchiaia: erano più snelli, più forti e avevano una migliore funzionalità epatica e metabolismo. Solo il 16% dei topi trattati ha sviluppato il cancro, rispetto al 61% dei topi non trattati.

Questi risultati suggeriscono che il targeting dell’IL-11 potrebbe essere un approccio promettente per combattere gli effetti negativi dell’invecchiamento. Tuttavia, sarà necessario molto più lavoro per determinare se questa terapia possa avere effetti simili negli esseri umani. Gli scienziati devono ancora capire come il blocco dell’IL-11 aumenti la longevità dei topi. Una possibilità è che l’anticorpo prevenga l’insorgenza del cancro, come mostrato nello studio.

Alcuni trattamenti che mirano all’IL-11 sono già in fase di sperimentazione per malattie legate all’età, come la fibrosi polmonare. Tuttavia, un potenziale problema è che l’infiammazione è una componente necessaria del sistema immunitario, quindi bloccare l’IL-11 potrebbe avere effetti collaterali indesiderati.