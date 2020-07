Modica è una comunità di 54 mila abitanti percorsa da una scia di pruderie e maldicenze, di sospetti reciproci. Da queste parti, d’altronde, nacque Gesualdo Bufalino, autore di “Diceria dell’untore”. Il sindaco Ignazio Abate non ha pretese letterarie ma ha indole da sceriffo: e, appreso l’indirizzo del palazzo barocco dove ha operato la escort, vi ha piazzato vicino una pattuglia di vigili a caccia di colleghe potenzialmente infette e di nuovi avventori. Il primo cittadino è preoccupato: «Due o tre clienti al giorno per 10 giorni fanno 20-25 venti persone che possono aver contratto il virus e averne contagiate altre a casa o al bar. Il mio appello è rivolto a chi ha avuto rapporti con quella donna: andate a fare i test. Anche a costo di essere messi alla porta dalle mogli».

— Bocca di rosa ora sta male. È a letto, ricoverata, nell’ospedale di Foligno. Bocca di rosa ha il Covid. E ha lasciato mille chilometri più a Sud, a Modica, un numero imprecisato di clienti con il cuore spezzato, tanta paura e ancor maggiore imbarazzo. Il paese siciliano, va da sé, è in subbuglio, travolto dall’eco della positività al coronavirus della prostituta peruviana che per una decina di giorni ha prestato servizio in un piccolo appartamento a pochi passi dal municipio: chi, per curiosità o diletto, ha incontrato la signora nella casa vacanze trasformata in casa d’appuntamento, adesso ha due strade. La prima: tutelare la salute pubblica, andando a fare il test sierologico ed eventualmente mettendosi in isolamento, rischiando però di dover rivelare la scappatella ai familiari inconsapevoli. La seconda: difendere la propria onorabilità, non confessare di avere fatto sesso a pagamento ma rinunciando così a cure tempestive e innescando una catena di contagi.