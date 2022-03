La Marcia per la pace Perugia – Assisi in chiave Ucraina per chiedere lo stop della guerra. La proposta è lanciata da padre Alex Zanotelli, missionario comboniano pacifista da sempre in prima linea per gli ultimi, che aveva pensato anche ad un pellegrinaggio dei rappresentanti dei Vescovi delle Conferenze episcopali europee a Santa Sofia per chiedere che tacciano le armi. “Sarebbe un gesto forte, politico – osserva padre Zanotelli all’Adnkronos- . Siamo in un momento drammatico, io temo, e sono angosciato, che si vada a finire in una guerra nucleare, è tempo di osare”.

Padre Zanotelli, che ha scritto un nuovo volume ‘Lettera alla tribù bianca’ (uscirà per Feltrinelli il 17 febbraio e sarà presentato l’indomani a Napoli e il 30 a Roma con Gad Lerner) ha quindi proposto agli organizzatori della Perugia -Assisi idea di organizzare la manifestazione con un momento solenne di preghiera per la pace in Ucraina sulla tomba del Poverello di Assisi. “Ho insistito con gli organizzatori affinché si faccia un momento di preghiera in Basilica nella tarda serata e, chi lo desidera, venga in Basilica per un momento solenne sula tomba di San Francesco nel quale si preghi per la pace”, spiega il missionario pacifista.

“La mia angoscia – ribadisce – è che andiamo a finire ad una guerra nucleare. Ecco perché ritengo che non ci possa essere più una guerra giusta. Il rischio è che ci giochiamo la vita di homo sapiens”. Padre Zanotelli pensa anche alla presa di posizione dei Vescovi tedeschi che si sono detti d’accordo con l’invio delle armi agli ucraini: “Non si fa che gettare benzina sul fuoco. Di questo passo avremo una nuova ’cortina di ferro’ torneremo ai blocchi . Sarò cattivo ma anche questo è voluto: creare il nemico per continuare a fare guerra”.