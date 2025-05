La proposta di legge diventerà realtà

La proposta di Legge che sarà presentata a breve in Parlamento introduce il Daspo cinofilo e il patentino per cani, mirati a garantire sicurezza ai cittadini e tutela degli animali. L’obiettivo è fornire ai proprietari le competenze necessarie per gestire razze considerate pericolose, evitando che cani e umani subiscano danni a causa di una cattiva gestione. Il patentino sarà simile a una patente di guida e richiederà formazione per gestire razze come il Pitbull e altre varietà di Molossi.

Il Daspo cinofilo prevede sanzioni severe per chi maltratta gli animali o li detiene in condizioni inadeguate. Le misure sono in risposta a notizie di cronaca che coinvolgono aggressioni, sottolineando come i veri responsabili siano i proprietari e non i cani. Senza patentino, i proprietari non potranno portare i loro animali in parchi o luoghi pubblici, garantendo che solo chi ha le competenze necessarie possa farlo.

Ulteriori punti della proposta includono il divieto di usare catene per tenere i cani e la registrazione di animali domestici nello stato di famiglia, riconoscendo loro dignità e un’identità. Questo provvedimento, sostenuto da Manfredi Potenti e Edoardo Ziello, mira a uniformare le leggi attualmente diverse tra le regioni, prevenendo disposizioni frammentate e garantendo una gestione uniforme.

Una delle finalità principali è evitare che alcune razze vengano ingiustamente stigmatizzate, poiché la responsabilità ricade sui padroni che non rispettano le normative e mancano di formazione adeguata. La proposta, articolata in 360 pagine, si propone di stabilire regole chiare e coerenti su tutto il territorio nazionale.