la proposta di legge del M5S

Il Movimento 5 Stelle (M5S) ha presentato una proposta di legge per vietare l’uso di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti in Italia, firmata dal deputato Alessandro Caramiello. L’iniziativa mira a promuovere circhi senza animali, seguendo l’esempio di molti altri paesi che hanno già adottato simili provvedimenti, come Austria, Francia e Colombia. La proposta, composta da nove articoli, riconosce il valore sociale dei circhi privi di animali e prevede che, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, tutti i circhi si adeguino a questa restrizione.

Verrà istituito un “Registro nazionale dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti senza animali”, e solo i circhi certificati come ‘animali-free’ potranno richiedere i fondi per lo spettacolo. La legge prevede un fondo nazionale di 100 milioni di euro per sostenere la riconversione e il reinserimento professionale di domatori e operatori attualmente impiegati con animali da circo. Il fondo sarà anche utilizzato per aiutare gli stabilimenti che accolgono animali confiscati o ceduti.

Inoltre, i comuni potranno mettere a disposizione spazi gratuiti per i nuovi circhi senza animali, mentre sono previste sanzioni pecuniarie significative, fino a 200 mila euro, per chi violerà la legge. La proposta rappresenta un passo importante verso la tutela degli animali e la promozione di forme di intrattenimento più etiche.