La proposta di Italia e UE

Il governo italiano, guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha annunciato la rimodulazione di 25 miliardi di euro tra risorse del Pnrr e fondi di coesione per sostenere le imprese, in risposta ai dazi imposti dagli Stati Uniti sui prodotti europei. Meloni ha convocato a Palazzo Chigi le principali categorie produttive per discutere soluzioni e analizzare l’impatto delle tariffe statunitensi sui settori più colpiti. Questi temi saranno discussi anche durante l’incontro tra Meloni e il presidente americano Donald Trump il 17 aprile.

Il governo propone un “patto” alle parti sociali per affrontare la nuova situazione economica, attraverso tavoli di lavoro che mirano a rafforzare la competitività delle imprese italiane. Circa 14 miliardi di euro potrebbero essere rimodulati dal Recovery italiano per sostenere l’occupazione e la produttività, integrati da 11 miliardi di fondi di coesione riprogrammati a favore delle imprese più colpite.

In aggiunta, si prevede una revisione del Piano per il clima, con circa 7 miliardi di euro destinati alla riduzione dei costi energetici. La presidente ha sottolineato l’importanza di affrontare la questione dei dazi in modo pragmatico, evitando allarmismi. Propone che l’Unione Europea elimini i suoi dazi autoimposti e avvii negoziati con la Commissione per una maggiore flessibilità nell’uso dei fondi.

Infine, Meloni ha evidenziato la necessità di proteggere il mercato interno dall’impatto delle sovrapproduzioni straniere e promuovere il Made in Italy a livello internazionale, mentre il ministro degli Esteri Tajani ha rimarcato l’importanza di favorire il dialogo con gli Stati Uniti per evitare conflitti commerciali.