Di recente l’esortazione a sostenere le scuole di italiano per stranieri è arrivata anche da un’autorità indiscussa come il linguista e filologo Luca Serianni, che ha definito “importantissima” la loro funzione di promozione turistica. Eppure, sebbene riaperte dopo il lockdown al pari delle scuole private, molte sono vicine al fallimento perché non hanno studenti, visto che il turismo dall’estero è ridottissimo. e non hanno ricevuto alcun sostegno specifico. Così, per rilanciarsi, lanciano una proposta al Ministero del Turismo: “Usate i nostri contatti per rilanciare il settore”.

Al Ministero dei Beni Culturali da tempo le scuole chiedono che si riconosca sia la loro funzione di promotrici della cultura e della lingua italiana, sia il loro ruolo nel settore turistico. Infatti, chi viene in Italia per frequentare un corso di italiano è sempre anche un visitatore attento di musei e siti archeologici. “Ogni scuola, nella sua indipendenza e nella sua specifica identità, è un tassello del vasto quadro politico e culturale per la promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo”, dice Roberto Tartaglione, della Scuola Scudit di Roma, autore di libri di didattica. Durante il lockdown Tartaglione ha raggruppato una cinquantina di scuole in tutta Italia in una nuova associazione, “Scuole Licet”, che come ha fatto anche l’Asils, Associazione scuole di Italiano come lingua seconda, si batte per ottenere dal Mibact attenzione e interventi di sostegno specifici.

“Le attività organizzate dalle scuole di italiano sono uno strumento indispensabile per mettere in contatto studenti di tutte le provenienze e di ogni generazione con il nostro inestimabile patrimonio culturale – osserva Tartaglione – per questo proponiamo al Mibact una collaborazione più stretta, che ci ponga definitivamente sotto l’ombrello di questo dicastero. Prima di tutto, però, è indispensabile assicurare la nostra sopravvivenza, perché abbiamo chiuso i battenti il 4 marzo 2020, da allora continuiamo a pagare i costi di gestione, ma non ci sono più entrate e anzi, date le cancellazioni rimborsiamo studenti già iscritti e che avevano già pagato”.

“Le nuove iscrizioni si contano sulle dita di una mano – dice Tartaglione – Se altri settori turistici possono recuperare parte del loro fatturato attraverso incentivi come il “bonus vacanza” o indirizzando la propria attività verso gli italiani un tempo esterofili (bar, ristoranti, alberghi, spiagge ecc.), il settore italiano per stranieri è indissolubilmente legato alla presenza di stranieri nel nostro territorio. Questo significa che la ripresa, progressiva e lenta, è del tutto incerta perché legata a troppi fattori, primo fra tutti quello della effettiva ripresa dei viaggi internazionali”.

Soltanto nella primavera del 2021 le scuole di italiano per stranieri potrebbero davvero riprendere l’attività, “sempre che ci arrivino vive – osserva Tartaglione – perché i supporti economici, assistenza nel pagamento dei furibondi canoni di affitto, casse integrazioni prolungate per i dipendenti, piccole percentuali di finanziamenti a fondo perduto, visto che il credito d’imposta servirà solo a chi in futuro avrà ancora imposte da pagare, sono destinati a ben più visibili settori: sembra addirittura insperabile per le scuole d’italiano aspettarsi qualcosa”.

Per questo la neonata associazione Licet si rivolge direttamente al Mibact, chiedendo non soltanto sostegno, ma proponendo una collaborazione: “Le nostre attività, sparse su tutto il territorio nazionale, in grandi città come piccoli centri, sono duecento calamite capaci di attrarre stranieri e di dare un forte impulso al rilancio di quel turismo importante di cui tanto si parla nei piani di rinascita del Paese. – conclude Tartaglione – Ogni scuola dispone di indirizzari, di contatti, di piccole macchine propagandistiche capaci di invogliare gli stranieri a tornare in Italia; ogni scuola ha fatto questo per anni, solo per sviluppare la propria attività. Oggi è il momento di farlo tutti insieme per rilanciare un mercato al di là del singolo interesse, giacché solo da un rilancio generale il singolo interesse potrà, forse, ancora essere soddisfatto”.