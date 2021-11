Il collettivo degli operai Gkn con un lungo post sulla propria pagina Facebook oltre ad annunciare una nuova manifestazione il 20 novembre lancia una vera e propria proposta per il recupero di una serie di stabilimenti in dismissione o a rischio chiusura. Un progetto per la creazione di un polo pubblico che effettui ricerca nel settore auto per nuove tecnologie ad emissioni zero.

“Tenetevi liberi sabato 20 mattina. Convergiamo per insorgere, insorgiamo per convergere” è il titolo del post del Collettivo di Fabbrica della Gkn di Campi Bisenzio. “Gkn ha fatto sapere che non riaprirà la procedura di licenziamento a novembre”, si ricorda, aggiungendo però che “questo implica implicitamente che si prepara a farlo a dicembre”, e dunque “se Gkn riaprirà la procedura di licenziamento, promettiamo rabbia. La promettiamo per le strade e per le piazze. Firenze, scusaci per qualsiasi disagio”.

Il Collettivo chiede la nazionalizzazione della fabbrica, nell’ambito di “un piano complessivo, pubblico, di costruzione di un polo di mobilità sostenibile che parta dagli stabilimenti Stellantis in dismissione, passi per le acciaierie, arrivi a Gkn, recuperi la ex Irisbus, Bekaert, che si basi su ricerca e brevettazione pubblica di auto realmente ad emissioni a costo zero, esplorando tecnologie alternative alla stessa auto elettrica la quale determina potenzialmente una follia estrattiva. Si creino task force per la reindustrializzazione pubblica nelle università, si stimolino brevetti pubblici, si trasformi da subito Gkn in un laboratorio socialmente e produttivamente integrato con tutto questo”.

La trattativa

Quanto all’esito della trattativa ministeriale anche qui gli operai Gkn hanno una loro idea.

“Possiamo sperare in un buon accordo in sede ministeriale? Certamente, cercheremo di ottenerlo. Ma il passato è pieno di casi in cui le stesse multinazionali hanno violato e si sono rimangiate accordi firmati. Non è questa la storia di Whirlpool? Possiamo allora affidarci all’ammortizzatore per guadagnare tempo? Potrebbe essere un passaggio necessario. Ma la storia del paese non è forse pieno di aziende cotte a fuoco lento e poi chiuse a suon di ammortizzatore? Possiamo affidarci all’advisor nominato dall’azienda e all’attesa di un compratore privato? L’azienda non ha nessun reale interesse a lasciare uno stabilimento in reale continuità produttiva. E la recente storia è piena di aziende morte in attesa del compratore che è sempre dietro l’angolo, ma non arriva mai. Noi non vogliamo attendere, né essere prima campati e poi soppressi ad ammortizzatore. Chiediamo di essere nazionalizzati e di essere rimessi al lavoro, con ricadute socialmente vantaggiose e utili. Ma anche in questo caso facciamo i conti con le vergognose nazionalizzazioni di Mps, Ilva, Alitalia: nazionalizzazioni a perdere o peggio usate come nel caso di Alitalia per una operazione di ricatto sociale”.