la promessa per il 2023

Laura Pausini è pronta a tornare, probabilmente anche nel mondo della musica, nel 2023: l’annuncio della cantante.

Dopo un 2022 di attese e disillusioni, Laura Pausini è pronta a tornare. La cantante di Solarolo, che avrebbe dovuto, secondo i rumor di alcuni mesi fa, rimettere in moto la sua carriera musicale già nell’anno che ci siamo lasciati alle spalle, è adesso pronta a riaccendere i motori. Lo ha annunciato la stessa artista con un post su Instagram per dare il benvenuto a un 2023 in cui ammette di voler fare cose che nessuno si aspetta.

Nuovo album per Laura Pausini nel 2023?

Fermo restando che anche nel 2022 non è certo rimasta immobile a vedere scorrere la vita, la nostra Laura, che si è anzi tolta la soddisfazione di presentare in un unico anno sia l’Eurovision Song Contest in quel di Torino sia i Latin Grammy Award, il 2023 a quanto pare sarà l’anno della sua vera ripartenza. D’altronde, avrebbe anche senso, visto che in questi mesi si celebrerà un anniversario per lei molto particolare.

Laura Pausini

Il 23 febbraio 1993 per la prima volta una giovanissima artista proveniente da Solarolo saliva sul palco dell’Ariston, a Sanremo, in gara tra le Nuove Proposte, per cantare una canzone che le avrebbe cambiato la vita: La solitudine. In quel momento, in diretta televisiva davanti a circa 15 milioni di spettatori, era nata una stella. Perché l’ascesa di Laura Pausini non si sarebbe più fermata da quel momento, portandola a Grammy, Latin Grammy, Golden Globe e addirittura alla candidatura per un Oscar. Un percorso trentennale che nel 2023 dovrà essere celebrato a dovere, magari con un nuovo album, o forse anche qualcosa di diverso…

Laura Pausini promette nuove sorprese

Trent’anni di carriera potrebbero essere l’occasione giusta per pubblicare un nuovo album di inediti, il primo dal 2018, anno di lancio di Fatti sentire. Non sappiamo però ancora nulla su questo possibile nuovo lavoro, che non ha una data di uscita (l’autunno sarà il periodo giusto?), non ha un titolo e nessun altro dettaglio.

Limitarsi però all’album potrebbe essere poco per Laura, che promette anzi scintille in questo nuovo anno: “Voglio stare con voi, voglio fare cose che non vi aspettate, voglio cantare, viaggiare, sognare, voglio… e fino a che non ci riuscirò, ci proverò! Quest’anno passeremo molto tempo insieme: ok… da adesso si riparte davvero, allacciate le cinture…“.