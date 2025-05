La programmazione e gli orari di esibizione degli artisti al Concertone

Il Concerto del Primo Maggio 2025 si svolgerà a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano, a partire dalle 15:00 fino a sera. L’evento celebra la Festa dei lavoratori e presenta oltre 40 artisti, tra cui nomi noti come Giorgia, Elodie e Lucio Corsi. L’evento ha un’importante tradizione e quest’anno si aspetta un aumento di presenze, con obiettivi che superano i 500.000 partecipanti, stimolati dalle condizioni meteorologiche favorevoli.

Il concerto inizierà alle 15:17 con Leo Gassmann che eseguirà “Bella Ciao”. Seguiranno numerosi altri artisti, molti dei quali hanno già partecipato di recente al Festival di Sanremo. Gli emergenti come 1Mnext, Cordio e Dinìche si esibiranno a partire dalle 13:30. Le esibizioni si susseguiranno a intervalli regolari, con alcuni artisti che canteranno più di un brano.

Dopo una pausa per il telegiornale tra le 19:00 e le 20:00, il concerto riprenderà con i nomi più attesi. Tra gli artisti, si esibiranno anche Noemi, Ermal Meta e Big Mama, seguiti da un ricco numero di artisti che canteranno celebri brani. La scaletta comprende molte canzoni originali e collaborazioni, con performance di talenti come Gazzelle, Achille Lauro, Franco126 e Rocco Hunt, culminando con Gabry Ponte che chiuderà la serata.

L’evento non è solo un concerto, ma celebra anche la cultura musicale italiana e i diritti dei lavoratori, fungendo da punto d’incontro tra musica e attivismo sociale.