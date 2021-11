Il 7 novembre 1995 nella sede dell’Unione Sarda, a Cagliari, venne organizzata una convention di Video On Line: era un progetto avveniristico, lanciato da Nicola Grauso meno di un anno prima, ma che si era già conquistato un ruolo di primo piano fra i pionieri del Web.

All’incontro di Cagliari parteciparono manager e diplomatici di 26 Paesi, gli stessi che Grauso aveva contattato in primavera con la proposta di “portarli su Internet”. L’ospite d’onore era un personaggio che ai tempi aveva fama di guru, Nicholas Negroponte. Dieci anni prima aveva fondato al Mit di Boston il MediaLab che era subito diventato il laboratorio dove si studiavano le applicazioni e gli impatti delle nuove tecnologie digitali. Negroponte era affascinante ed era affascinato dall’impresa di Nicolas Grauso. Era stato diverse volte a Cagliari nei mesi precedenti, ma il 7 novembre intervenne in videoconferenza. Il suo discorso è passato alla storia come “la profezia di Negroponte” ed è riportato su diversi siti.

Ecco che cosa disse: “Negli ultimi tre o quattro mesi ci siamo resi conto che Internet è l’autostrada dell’informazione del futuro in quanto sta crescendo a una velocità assolutamente incredibile. I siti raddoppiano di numero ogni 60 giorni e le homepage vengono raggiunte ogni 4 secondi. Ma la cosa più interessante è che non si tratta più di un fenomeno americano: più del 50% di Internet è ormai al di fuori degli Stati Uniti. Internet è ormai costituita da un traffico multilingue e devo dire che Video On Line, in questo, ha un grandissimo merito perché mi pare che abbia lavorato più di chiunque altro per rendere Internet multilingue: è possibile che i governi, in futuro, cerchino di controllare Internet, ma non potranno farlo. Cercheranno di introdurre normative e regolamenti che rallentino la potenza di Internet, ma non funzionerà. Questi tentativi sicuramente non riusciranno a ottenere risultati, perché Internet è un fenomeno assolutamente inarrestabile, controllabile solo dagli utenti. Soprattutto è uno strumento della gente, non dei governi; uno strumento perché i giovani apprendano, perché gli anziani si ricolleghino con la società. Un problema che dovrà essere risolto nei prossimi sei mesi è rappresentato dalla riservatezza e dalla codifica dei dati. La riservatezza dei dati è un fattore importante nel commercio elettronico. Noi sappiamo che oggi la sicurezza dei dati su Internet non è garantita al cento per cento. La settimana prossima incontrerò il governo americano e cercherò di convincerlo a eliminare le leggi sull’esportazione che impediscono la crittografia dei dati. Penso che bisognerà lavorare molto su questo, perché la sicurezza personale e commerciale dei dati deve essere garantita a un livello elevato. Penso che quando ciò sarà possibile assisteremo a un’esplosione del commercio via Internet”.

Così parlò Negroponte nel resoconto apparso su L’Unione Sarda del 7 novembre.