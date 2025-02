La profezia dell’apparizione del pesce remo

Secondo la credenza popolare, l’apparizione del pesce remo è un presagio funesto, considerato “il pesce dell’Apocalisse”. Questo raro pesce, avvistato spiaggiato in Messico, suscita preoccupazione poiché si dice che la sua ricomparsa preannunci disastri naturali, come tsunamis e terremoti. La sua rarità e il fatto che viva a profondità tra i 200 e i 1000 metri rendono l’osservazione di questo pesce un evento straordinario, caratterizzato da un’aura inquietante. La mitologia giapponese associa questo pesce a catastrofi imminenti; storicamente, vi sono stati avvistamenti correlati a eventi disastrosi, come quello avvenuto prima del disastro di Fukushima nel 2011.

Il pesce remo, lungo dai 3 agli 11 metri, è caratterizzato dalla sua forma particolare, priva di squame, con una pinna dorsale rossa. La sua apparizione sulla spiaggia messicana di Baja California Sur ha colto di sorpresa i bagnanti, ma la scienza offre spiegazioni alternative. I ricercatori suggeriscono che la risalita del pesce può essere collegata a malattie o a variazioni fisiche delle correnti oceaniche, piuttosto che a un legame diretto con fenomeni sismici. Il professor Motomura dell’Università di Kagoshima ha indicato che le alterazioni delle correnti e il surriscaldamento delle acque possano essere fattori scatenanti per l’emersione di questo pesce.

In sintesi, sebbene il pesce remo sia visto con timore secondo le credenze popolari, la scienza cerca di spiegare il suo avvistamento attraverso fenomeni naturali senza attribuirgli un significato apocalittico.