La produzione de L’Isola dei Famosi ha fatto una gaffe e probabilmente il diretto interessato che ha commesso l’errore avrà già ricevuto una bella tirata d’orecchie perché – nel momento in cui io sto scrivendo questo articolo – la foto in questione è già stata pubblicata ovunque.

Chiamato a pubblicare sul profilo social di Banijay Italia le foto dei nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi, l’addetto in questione ha condiviso pure una foto di una naufraga di cui nessuno sapeva l’esistenza. Il suo nome, infatti, oltre a non esser mai finito nella lista dei papabili concorrenti, non è neanche sull’ultimo numero di Tv Sorrisi & Canzoni in cui è svelato tutto il cast.

La foto però è ufficiale, lei ha la tenuta dei naufraghi de L’Isola dei Famosi e probabilmente entrerà in corso d’opera o come eventuale riserva. Di chi sto parlando? Di Patrizia Bonetti, influencer nonché ex gieffina di Barbara d’Urso. Era infatti il 2018 quando Patty seminava il panico nella Casa.

Patrizia ha avuto modo di vedere e capire tutta la strategia di Mariana: il suo castello di carte viene distrutto in diretta. #GF15 pic.twitter.com/NYAJzvoYIq — Grande Fratello (@GrandeFratello) May 8, 2018

La produzione fa uno spoiler, ecco chi è Patrizia Bonetti

Dopo è stata più volte ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, è stata vittima di una rissa insieme ad Aida Yespica in quel di Milano, ha avuto un flirt chiacchierato con Fabrizio Corona ed uno pare – mai confermato – con Luigi Favoloso.

“Nonostante i ripetuti colpi di casco subiti, Patrizia è riuscita ad alzarsi e difendersi, tentando anche una fuga, ma le tre sono passate a maniere ancora più forti tirandole i capelli e strappandole alcune ciocche, lasciandola praticamente senza capelli su tutta la parte destra del volto”.

A distanza di quattro anni, Patrizia Bonetti sembrerebbe essere pronta per partecipare ad un nuovo reality. Un nome che magari ai più non dice nulla, ma che è sinonimo solo di extension strappate. Qualcuno avverta Guendalina Tavassi di attaccarsele bene con la colla.

Patrizia Bonetti nel cast de L’Isola dei Famosi ed è subito: