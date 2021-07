Venerdì 23 luglio alle 15 in diretta sul profilo Instagram di Italian Tech (e poi sul sito nei giorni seguenti), Guido Scorza, membro del collegio dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, incontra Khaby Lame, che in pochissimo tempo è diventato l’italiano con il più alto numero di followers (quasi 100 milioni su TikTok, 30 milioni su Instagram).

Un dialogo per capire come considera la privacy online, quanto ne sa, quali precauzioni adotta e se esiste un modo “alla Khaby Lame” per far conoscere meglio agli utenti della rete la privacy. L’incontro sarà una anteprima di una serie di interviste, curate dal Garante Privacy, che andranno in onda sul profilo Instagram di Italian Tech a partire da settembre.