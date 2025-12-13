La principessa Sofia di Svezia e Jeffrey Epstein

La principessa Sofia di Svezia sarebbe stata invitata sull’isola privata di Jeffrey Epstein e avrebbe incontrato più volte il finanziere pedofilo. La 41enne, ex modella e concorrente di reality show prima di sposare il principe Carlo Filippo, conobbe l’imprenditore newyorkese nel 2005, tramite Barbro Ehnbom, un’imprenditrice svedese.

Secondo le e-mail pubblicate, Ehnbom scrisse a Epstein presentandogli Sofia come “un’aspirante attrice appena arrivata a New York” e propose un incontro. Epstein rispose invitando Sofia sull’isola dei Caraibi, ma secondo la famiglia reale svedese, la principessa avrebbe rifiutato l’invito.

Tuttavia, la Corte Reale svedese ha confermato che la principessa è stata presentata a Epstein in alcune occasioni intorno al 2005, ma non ha avuto alcun contatto con lui per 20 anni. In un’altra e-mail, Ehnbom scrisse che Epstein si è offerto di aiutare Sofia e un’altra amica a ottenere un posto in un corso di recitazione, ma la Corte Reale svedese ha smentito questa informazione, affermando che la principessa non ha ricevuto aiuto da Epstein per la formazione di attore o per un visto per gli Stati Uniti.

La Corte non ha però rivelato dove o per quale motivo Sofia abbia incontrato Epstein, condannato per reati sessuali su minori. La principessa Sofia di Svezia è stata al centro dell’attenzione per la sua presunta relazione con Epstein, e la Corte Reale svedese ha cercato di chiarire la situazione con una dichiarazione ufficiale.