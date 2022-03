La primavera è dietro l’angolo, il tempo ideale per nuove passeggiate e per renderle un momento di relax e divertimento per entrambi.I nostri proprietari di cani condividono i loro preziosi suggerimenti sul nostro magazine! 🐶🌺🌳❤Qui una breve anticipazione:

☑️Mentre si passeggia con il cane bisogna fare attenzione al guinzaglio

☑️Gioco del riporto

☑️Seguire sempre il fiuto

☑️Creare delle variazioni durante le passeggiate

☑️La natura come percorso di agility

☑️Divertirsi nell’acqua e all’aria aperta

☑️Socializzare con buonsenso

Leggi di più sul nostro magazine