La prima volta al mare di Olivia la cagnolina paraplegica

La cagnolina Olivia è una bellissima golden retriever paraplegica che per la prima volta è stata portata al mare dai suoi padroni.

C’è sempre una prima volta per tutto e questo rende l’occasione vissuta davvero molto speciale. Per Olivia questa speciale occasione è una gita al mare con la sua famiglia. Per la cagnolina si tratta della sua prima volta in spiaggia e nonostante le sue difficoltà fisiche e motorie sembra davvero aver apprezzato moltissimo. Olivia infatti è una golden retriever paraplegica ma questo non ferma i suoi padroni a farle vivere e provare ogni giorno esperienze nuove e che possano renderla felice come tutti i suoi simili.

Cagnolina paraplegica per la prima volta al mare: i video della giornata speciale

Decidere di prendersi cura di un animale è già di per sé un grande gesto. Diventa ancora più grande nel momento in cui l’animale in questione ha delle difficoltà legate a malattie che possono rendere un po’ più difficile la vita. Alcune persone però, fortunatamente, riescono ad andare oltre e decidono di dare tutto il loro amore e il loro impegno per far sì che quell’essere possa vivere una vita altrettanto felice dei suoi simili. Questo è quello che fa ogni giorno la famiglia di Olivia, una dolcissima cagnolina di razza golden retriever i cui arti posteriori sono bloccati a causa di una paraplegia.

Per Olivia l’attuale famiglia è già la seconda. La cagnolina infatti viveva in una altra casa prima che, a causa di un incidente, rimanesse offesa a due delle sue zampe. Le persone che l’avevano con lei, dopo aver constatato la paraplegia, avevano intenzione di sottoporla a eutanasia, ma per fortuna un veterinario si è opposto.

Rifiutandosi di sopprimere l’animale, il medico le ha fatto il più grande dono che potesse ricevere. La cagnolina infatti poco dopo è riuscita a trovare una nuova famiglia disposta a prendersi cura di lei e ad accettarla così com’era, con la sua malattia e le sue difficoltà.

La nuova famiglia di Olivia l’ha fatta sentire amata fin da subito, quando hanno deciso di acquistarle una sedia a rotelle per poterla dare la possibilità di muoversi, correre e giocare insieme all’altro cane di casa. La golden retriever è davvero parte integrante della loro vita, tanto che viene portata ovunque in vacanza e fuori casa. Recentemente, nel profilo Instagram creato appositamente per mostrarla al mondo, sono stati postati diversi post (video e foto) della cagnolina paraplegica al mare mentre scorrazza con la sua sedia sulla spiaggia. Un momento davvero speciale e più che mai felice, tanto per lei quanto per i suoi padroni e la sua sorellona pelosa. (G. M.)