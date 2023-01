La prima nata del 2023 è di Catania e si chiama Ilary Elettra

Il 2023 a livello di trash è iniziato benissimo e non solo perché un ragazzo ha mimato qualcosa che non avrebbe dovuto mimare in diretta su Rai1, ma perché la prima nata dell’anno si chiama Ilary Elettra.

Un nome che urla TRAAASH da ogni lettera e che ha un futuro non scritto nelle stelle, ma direttamente negli studi di Pomeriggio 5.

Ovviamente il nome Ilary Elettra è finito trend topic e su Twitter in molti hanno ironizzato. C’è chi l’ha immaginata a braccetto insieme ai figli di Levante e di Stash dei The Kolors che si chiamano rispettivamente Alma Futura e Imagine.

Ilary Elettra, Alma Futura e Imagine Fiordispino pic.twitter.com/40qGEfmkSj — ; (@saudadve) January 1, 2023

Chi ha ricordato l’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi (con Ilary Blasi conduttrice ed Elettra Lamborghini opinionista).

la prima bambina nata si chiama ilary elettra la mamma palesemente fan dell’isola 2021 — 🎄vs uni (@itsmc17) January 1, 2023

Ilary Elettra è nata a Catania un secondo dopo la mezzanotte

La picola è nata a Catania, come annunciato dal reparto di ostetricia e ginecologia del Garibaldi Nesima.

“Ecco Ilary Elettra, nata appena un secondo dopo la mezzanotte al Garibaldi Nesima. Presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Garibaldi-Nesima, diretto dal Prof. Giuseppe Ettore, arriva quello che probabilmente è il primo parto del 2023 in Italia. Si tratta di una femminuccia, pesa 2750 grammi e si chiama Ilary Elettra. A metterla al mondo con parto spontaneo è stata Daniela, che per tutto il percorso ha avuto accanto il papà, Calogero. A loro vanno gli auguri dell’Arnas Garibaldi e del suo direttore generale, Fabrizio De Nicola”.

Sempre a mezzanotte sono nati a Roma altri tre bambini, ma hanno nomi normali e quindi non se li è filati nessuno. Sono: Chiara, Giulia e Filippo.