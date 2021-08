Il 12 agosto 1908 viene probabilmente scritta la prima lettera d’amore usando una macchima da scrivere. O, almeno, una macchina da scrivere Olivetti. La lettera è scritta su carta intestata: in alto a sinistra c’è scritto il mittente, “Ing. Camillo Olivetti / Milano, va Donizetti 33”; in basso, sempre a sinistra, la data: “Ivrea li dodici aosto (corretto a mano con una g) 1908”.

Il testo è di sette righe: “Carissima Luigia. E’ questa la prima lettera che io scrivo con la nuova macchina ed è con grande soddisfazione che io dedico a te queste poche righe che spero che tu riceverai con piacere. La macchina non è ancora perfetta, ma credo che in poco tempo potrò renderla buona come le migliori macchine del genere. Ricevi mille baci affettuosi da Camillo”.

Ho chiesto qualche informazione in più a Chiara Alessi che alla storia delle Olivetti ha dedicato un podcast, intervistando gli ex dipendenti ancora in vita. Mi ha detto: “Si tratta della lettera di Camillo alla moglie Luisa Ravel (nemmeno all’archivio sanno dirmi perché la chiami Luigia, forse la chiamava cosi). Parla (e scrive) della M1 che però sarà pronta solo nel 1911. Ai tempi le migliori macchine del genere erano le Remington. La M1 costerà un po’ di più, però avrà una carrozzeria ritenuta molto migliore. Costerà 550 lire e peserà… 17 kg! Ha 42 tasti quindi 84 segni grafici. Si chiama M1 perché è la prima macchina (M sta per macchina) per scrivere italiana. La lettera viene scritta da Ivrea, ma Camillo vive ancora a Milano dove ha una fabbrica che si chiama Cgs (Centimetro Grammo Secondo) che fa strumenti di misurazione; ma proprio nell’autunno del 1908 si trasferirà a Ivrea dove fonderà la Ing Camillo e Co (Ico) nella famosa fabbrica dei mattoni rossi. Camillo (ebreo) sposa Luisa (valdese) alla fine del secolo, nel 1899; è un matrimonio d’amore, hanno 6 figli e (fun fact) nessuno di loro frequenterà le elementari perché li educa la mamma a casa e all’aria aperta. Altra cosa curiosa: nel 1911 all’Expo di Torino non c’è ancora molto da esporre per Olivetti perché la M1 necessita ancora di perfezionamenti. Allora Camillo che fa? Rinuncia? No: porta nello stand gli operai a lavorare per mostrare come funziona l’officina meccanica Olivetti”.

