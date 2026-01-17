La prima impressione non basta in Italia

Una ricerca guidata dall’Università di Milano-Bicocca ha dimostrato che la prima impressione può essere ingannevole e che fattori come una parola o il tono della voce possono influenzare la nostra rappresentazione mentale di un’altra persona. I ricercatori hanno utilizzato una tecnica chiamata reverse correlation per visualizzare le rappresentazioni mentali dei volti costruite dalle menti di alcuni volontari prima e dopo l’ascolto di una voce positiva o negativa.

Se la voce appariva dolce e gentile, la mente ricostruiva un’immagine del volto più aperto, più affidabile e gradevole; al contrario, una voce fredda o ostile “disegnava” volti più duri e negativi. E tutto questo si verificava anche quando questi erano stati inizialmente descritti in modo opposto. Secondo gli scienziati, questo è un processo spontaneo di integrazione tra i sensi, che avviene automaticamente anche quando il volto viene osservato con il solo scopo di memorizzarne i tratti, e non di giudicarlo.

Le potenziali applicazioni di questa ricerca spaziano dal reclutamento del personale ai processi giudiziari, dalle interazioni con assistenti vocali e avatar costruiti con l’Intelligenza Artificiale alla costruzione di fiducia nei media e nella politica. I ricercatori sottolineano che la nostra mente non fotografa le persone, le costruisce continuamente e che ogni nuova informazione può cambiare ciò che crediamo di vedere. Il lavoro è stato pubblicato su Social Psychological and Personality Science.