In certi giorni rimpiangi di non aver trovato una data italiana dell’innovazione memorabile da celebrare (se ne avete scrivetemi a dir@italian.tech). Anche perché pensavi di averla trovata, l’ultima puntata del programma tv Mister Fantasy di quel maestro di Carlo Massarini che anni prima con Mediamente aveva fatto sognare i primissimi appassionati della rete nostrana. Lo dice Wikipedia che l’ultimo puntata fu il 17 luglio del 1984.

E allora tu chiami Carlo e lui ti dice: impossibile, intanto perché tutti i programmi Rai finiscono a giugno, e poi quell’ultima puntata me la ricordo benissimo, era la sera della finale di coppa dei campioni che la Roma perse col Liverpool. Me lo ricordo perché eravamo in diretta e iniziai il programma lamentandomi per il risultato. Fine del ricordo.

Capita anche a Wikipedia di sbagliare (qualcuno corregga la voce errata però). Non ci sono dubbi invece su un altro 17 luglio, di moltissimi anni prima, il 1850, quando scattammo, noi come umanità, la prima foto di una stella (a parte il Sole ovviamente). La foto fu scattata con una esposizione di venti minuti dall’Osservatorio di Harvard, dove c’era il più potente telescopio americano. Fu scattata dal fotografo John Adams Whipple e dal direttore dell’Osservatorio William Bond. La stella era Vega, nella costellazione della Bilancia. Il risultato fu un dagherrotipo che non è ancora stato digitalizzato. Quella foto segna l’inizio della fotografia astronomica.