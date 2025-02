La prima chiamata satellitare effettuata con uno smartphone

Vodafone, in collaborazione con AST SpaceMobile, ha effettuato la prima videochiamata via satellite utilizzando uno smartphone 4G/5G da una località remota del Galles, priva di connettività cellulare ad alta velocità. La chiamata ha avuto luogo tra l’ingegnere Vodafone Rowan Chesmer e l’amministratore delegato del gruppo Vodafone Margherita Della Valle, in un evento simbolico che segna il 40º anniversario della prima chiamata mobile in Gran Bretagna. AST SpaceMobile sostiene di avere la prima rete mobile a banda larga nello spazio che funziona con normali smartphone 4G e 5G.

Attualmente, AST SpaceMobile ha cinque satelliti, i BlueBird da 1 a 5, in orbita, che si collegano alle stazioni terrestri di Vodafone per fornire accesso alla rete e a Internet. Abel Avellan, fondatore e CEO di AST SpaceMobile, ha sottolineato che questo traguardo rappresenta un importante passo avanti nella partnership con Vodafone, che è investitore di lunga data in AST. La collaborazione ha già realizzato diversi primati mondiali nella connettività a banda larga basata sullo spazio.

I satelliti possono raggiungere velocità di trasmissione fino a 120 Mbps e mirano a coprire le lacune nella connettività nelle aree rurali e in mare aperto. Vodafone prevede ulteriori test in primavera, con l’obiettivo di iniziare a offrire il servizio di banda larga satellitare direct-to-phone in Europa entro la fine dell’anno e fino al 2026. AST SpaceMobile collabora anche con operatori come AT&T, Verizon, Bell e Rakuten.