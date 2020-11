Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, fa il suo debutto nel mondo della musica, con il singolo Let Down.

La traccia indie folk ha – nelle ultime ore – con un'esibizione dal vivo sul canale YouTube della Jackson, dove la cantante ha risposto alle varie domande dei fan. Di conseguenza, è stato rilasciato anche il videoclip musicale legato al brano, caratterizzato da un'atmosfera buia e sognante.

Paris Jackson, la figlia di Michael Jackson debutta nel mondo della musica

Let Down segna il debutto ufficiale della figlia di Michael Jackson come artista musicale, seguendo le orme di suo padre. La ragazza, 22 anni, però, ha scelto un genere diverso, rispetto a quello del compianto padre.

Il video di Let Down:

Invece della musica pop, R&B e dance, Paris ha esplorato più un’atmosfera indie folk, che – in realtà – è piuttosto in voga al momento. Un tratto che ha ereditato dal padre che era sempre un passo avanti le tendenze musicali o lui stesso le creava. Il video musicale ufficiale offre una storia oscura di romanticismo gotico e crepacuore con un tocco malvagio, alla fine, che è perfetto per la stagione di Halloween.

Paris Jackson, il primo album della figlia di Michael

Let Down farà parte del prossimo album di debutto di Paris, che dice di aver scritto in parte per elaborare una dolorosa rottura. “Ho trovato così tanta guarigione creando questo album”, ha detto del suo prossimo album, in una intervista a Billboard. “E ci sono momenti in cui ascolterò certe canzoni e dirò, ‘Wow, ero così ingenua“.

“Va meglio“, ha sottolineato. Nella diretta che ha avuto coi fan, infine, ha parlato di tutto, dai tatuaggi preferiti, ai programmi relativi al tour, al fatto che ha imparato a ballare il valzer per il video e, persino, che tipo di consiglio avrebbe potuto dare a se stessa di 15 anni.

