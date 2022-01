Ella Travolta, Dizzy: il video sui social della prima canzone della figlia d’arte, con all’interno anche il padre John Travolta.

C’è un altro talento nella famiglia Travolta. Si tratta di Ella Travolta, che a 21 anni è pronta in questo 2022 a fare il suo debutto nel mondo della musica. Un vero orgoglio per la figlia di John Travolta, uno degli attori di Hollywood più amati al mondo. La giovane artista, nata con la vocazione per le sette note, è pronta a rompere il ghiaccio con Dizzy, un singolo promosso e accompagnato da un video social che ha per protagonista anche il celeberrimo attore di Saturday Night Fever.

John Travolta promuove Dizzy, il primo singolo di Ella

Appassionata di musica fin da bambina, Ella ha iniziato a dare forma ai propri sogni quando era un’adolescente. Oggi sono passati diversi anni, ma si sente ancora “quella strana ragazza di quattordici anni“, specialmente adesso che il sogno di diventare cantante è diventato realtà.

John Travolta

Il suo primo brano, Dizzy, primo estratto dal suo album di debutto, che dovrebbe arrivare entro la fine del 2022, è già disponibile ed è stato promosso dallo stesso John Travolta, che sui social ha sottolineato quanto sia eccitato per questa nuova avventura dell’amata figlia. Di seguito il post con il video social della canzone:

La carriera di Ella Travolta

Non è la prima volta che la piccola Ella viene accompagnata nella sua carriera dall’amato papà. In effetti è stato proprio John a darle una bella spinta nel mondo dello spettacolo, facendola recitare fin da bambina in film come Daddy Sister, La rosa velenosa e Get Lost. La ragazza, nata dal suo amore con la moglie Kelly Preston, morta pochi anni fa, si è sempre sentita però più portata per la musica che per la recitazione.

Una passione, quella per le sette note, che deriva in parte anche dall’eredità paterna. John è stato infatti da giovane un cantante, e il suo singolo di debutto, Let Her In, arrivò nel 1976 nella top 10 dei singoli americani. La sua avventura musicale più importante rimane però il ruolo di co-protagonista del musical Grease del 1978 con Olivia Newton-John.