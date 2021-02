Benji, Finché le stelle non brillano: il significato e tutti i dettagli sul nuovo singolo del cantautore, primo estratto dall’album California.

Benji ha finalmente dato il via alla sua carriera solista. Benjamin Mascolo, una metà del duo Benji e Fede, ha pubblicato il suo primo singolo, Finché le stelle non brillano, estratto dall’album California, in arrivo nelle prossime settimane. Una nuova fase della sua vita artistica che si sviluppa in parallelo con la sua prima avventura cinematografica, in un film in cui reciterà al fianco della sua fidanzata, Bella Thorne.

Benji, Finché le stelle non brillano: il nuovo singolo

Sempre pronto ad aggiornare i propri fan su tutti i dettagli dei suoi nuovi progetti, l’artista ha lanciato il 12 febbraio il suo primo singolo da solista, dopo la rottura con Fede (mentre quest’ultimo secondo alcune voci sembrerebbe essere stato escluso dai Campioni di Sanremo 2021).

Benji

Il brano è arrivato in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di streaming musicali come primo estratto del già annunciato album California, che sarà diviso in due metà (la prima in arrivo il 26 febbraio). Di seguito l’audio del brano:

Benji racconta la genesi del nuovo album

Il cantautore emiliano, che sarà per la prima volta grande protagonista da solista, dopo aver per anni accompagnato con la chitarra Fede (cantante principale del duo), ha spiegato come è nato il nuovo album California. Queste le sue parole: “Due anni fa ho iniziato a lavorare a questo disco e ho capito subito che sarebbe stato ‘diverso’. Lo stress mi aveva consumato fino a rubarmi il sorriso: ricordo ancora la follia di un tour sul palco con la faccia completamente assente, lo sguardo spento, perso tra migliaia di persone che urlavano il mio nome invano. Meritavate di più e vi ho deluso. Ma ancor prima di voi, ho deluso e tradito me stesso, ogni principio e ogni valore che ho sempre difeso“.