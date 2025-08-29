La presenza del drago blu in Spagna e i suoi rischi

Recentemente, la Spagna è stata al centro dell’attenzione a causa di alcuni avvistamenti di un mollusco raro, il Glaucus atlanticus, noto come “drago blu”. Questo animale, originario di altre zone del mondo, è spiaggiato in diverse località, inclusi Guardamar del Segura e Maiorca.

Il drago blu è un nudibranchio senza conchiglia, dalle forme e dai colori che ricordano un’opera di fantasia. Può essere trovato a profondità che raggiungono i 700 metri, ma predilige vivere in mare aperto, trasportato dalle correnti grazie a una bolla d’aria presente nel suo stomaco. Le sue appendici, decorate da strutture sottili chiamate cerata, fungono da riserva per il veleno.

Questo mollusco è noto per essere velenoso, anche se non letale. La sua tossicità proviene dal fatto che non produce il veleno autonomamente, ma si nutre di altre creature velenose, come la caravella portoghese, accorpando le loro cellule tossiche. Il contatto con il drago blu può causare una puntura dolorosa, potenzialmente pericolosa per chi è allergico, ma non ha mai causato morti.

In Spagna, l’allerta è stata sollevata, ma dopo alcuni giorni le spiagge di Alicante sono state riaperte. Tuttavia, gli esperti avvertono che il riscaldamento delle acque potrebbe aumentare i casi di avvistamento di questi molluschi in futuro.