Blanco ha presentato in esclusiva per TikTok il suo primo album Blu celeste sott’acqua: le immagini sensazionali.

Inarrestabile Blanco. Il rapper di Calvagese della Riviera, l’emergente più in vista della musica italiana negli ultimi mesi, si sta godendo il successo clamoroso del suo primo album, Blu celeste. Un disco che ha già conquistato diversi record, ha già ottenuto in una settimana un disco d’oro ed è stato presentato in esclusiva su TikTok in un luogo unico. Con la collaborazione della maison Valentino, l’artista si è esibito nella piscina più profondo d’Italia, a Montegrotto Terme, in provincia di Padova. Un live sott’acqua che è diventato rapidamente virale, così come ogni cosa fatta dal rapper di Mi fai impazzire negli ultimi mesi.

Rapper

Blanco presenta Blu celeste sott’acqua

La presentazione del suo primo disco d’esordio, essendo Blanco un artista straordinario, non poteva che essere unica nel suo genere. E così il rapper si è esibito in una location all’altezza, in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia, nella galleria lunga 13 metri che attraversa la 7-40 di Montegrotto Terme, la piscina più profonda d’Italia e la terza più profonda al mondo.

Accompagnato dal suo fido produttore Michelangelo, ha cantato sette dei suoi brani (Notti in bianco, Blu celeste, Figli di puttana, David, Paraocchi, Sai cosa c’è, Mezz’ora di sole) davanti a un pubblico composto da alcuni sub. Uno show da record per un album da record, il terzo disco d’esordio più ascoltato al mondo su Spotify.

Blu celeste da record

Con 140 milioni di stream nei primi giorni, Blanco aveva già macinato numeri importantissimi. Solo a una settimana dall’uscita ci si è resi conto però che il suo disco è diventato il terzo disco di debutto più ascoltato al mondo. Un boom prevedibile solo in parte, che ha permesso al rapper non solo di scalzare Rkomi dalla testa delal classifica italiana, ma anche di diventare il nuovo simbolo della musica italiana nel mondo, affiancando se non superando anche i Maneskin, con il quale condivide l’immaginario punk.

Di seguito il video di Blu celeste underwater: