La presentazione di ‘Fermarsi in tempo’

La Roma, il calcio e il mondo dello sport di un tempo, che ha generato sogni, gioie e dolori, sono stati al centro della presentazione del libro di Pasquale Pes, intitolato ‘Fermarsi in tempo’. L’evento si è svolto nella sala stampa della Camera dei Deputati, riunendo alcuni dei protagonisti dell’epoca d’oro della Roma, tra cui Dodo Chierico, Antonio Di Carlo, Alberto Faccini, Massimiliano Cappioli, Tonino Tempestilli ed Ettore Viola, il figlio del presidente che guidò la squadra al secondo scudetto. La narrazione è stata condotta da Guido D’Ubaldo, una figura storica del Corriere dello Sport, che ha iniziato la sua carriera giornalistica proprio seguendo le vicende della Roma di Dino Viola.

Pasquale Pes ha vissuto una vita dinamica, caratterizzata da un’intensa attività nel mondo dello sport, sempre in movimento e con la Libia come punto di partenza. Lo sport per lui è stata una “attrazione fatale”, rappresentando un fulcro attorno al quale ha costruito la sua esperienza. Il libro non è solo una raccolta di ricordi, ma anche un omaggio a un’epoca che ha segnato profondamente il calcio italiano e la città di Roma. I presenti hanno condiviso aneddoti e memorie emozionanti, riflettendo sull’impatto che la Roma e i suoi giocatori hanno avuto sui tifosi e sulla cultura sportiva.

Durante l’incontro, è stata sottolineata l’importanza di ricordare il passato e le sue gesta, considerandole parte integrante della storia della squadra e della città. Le parole di D’Ubaldo hanno rievocato un periodo in cui la Roma brillava e i suoi calciatori rappresentavano un simbolo di speranza e orgoglio per i tifosi. Questa manifestazione ha quindi rappresentato non solo una promozione di un’opera letteraria, ma anche un tributo a un’epoca dorata che ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva.

La presentazione del libro ha offerto un’occasione preziosa per celebrare la passione per il calcio, creare un ponte tra passato e presente e rimanere ancorati ai valori storici che hanno contraddistinto la Roma e il suo tifo. In un panorama sportivo in continua evoluzione, ricordare le radici è fondamentale per mantenere viva la tradizione e l’identità di una squadra che ha fatto la storia.