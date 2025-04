La preoccupazione di Hailey e dei dottori per Justin Bieber: “Non sta bene”

Negli scorsi mesi, il caso di Diddy ha portato a collegare Justin Bieber alla vicenda, con fonti che indicano la popstar come vittima del rapper. Un amico di Bieber ha rivelato che il cantante non sta bene e non vuole parlare della situazione, appoggiandosi a sua moglie Hailey Baldwin. La scorsa settimana, Bieber è tornato sui social con video preoccupanti, causando ansia tra i suoi fan e tra Hailey.

Secondo un insider, Hailey è molto allarmata per la salute di Justin, che non dorme e mangia a malapena. Ha chiesto ai familiari e amici di pregare per lui, evidenziando il suo stato maniacale e il suo comportamento frenetico, con messaggi senza senso. Le persone vicine a Justin temono che non possa uscire da questa spirale da solo. Al Daily Mail, un’altra fonte ha confermato che Hailey teme per la salute mentale di Justin, affermando che solo Dio può aiutarlo in questa fase critica.

Inoltre, alcuni medici hanno analizzato i recenti video di Bieber. Lo psichiatra Jonathan Alpert ha commentato che Bieber appare fisicamente ed emotivamente prosciugato, con segnali preoccupanti di affaticamento. Il dottor Gaurav Bharti ha aggiunto che i video sembrano un grido d’aiuto, sottolineando un cambiamento notevole nello stato di Justin, che sembra invecchiato e stanco, con un probabile stato nutrizionale compromesso a causa della mancanza di sonno e cibo. Le preoccupazioni per il benessere di Bieber continuano a crescere tra i suoi cari e i fan.